北中米Ｗ杯で１次リーグＣ組は全日程を終了。ブラジルが１位、モロッコが２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出が決まった。３位に入ったスコットランドは他組の結果次第で突破が決まる。最下位のハイチは敗退した。

Ｆ組の日本代表は、決勝Ｔ１回戦で１位通過した場合はＣ組２位のモロッコ、２位通過の場合はＣ組１位のブラジルと対戦することが決まった。

日本は２戦を終えてオランダと並び勝ち点４だが、総得点でオランダに１上回られて２位となっている。首位オランダの第３戦は、すでに最下位が決まり戦意喪失が懸念される２戦９失点のチュニジアが相手。現状、最も首位突破に近いチームと言える。オランダは９４、９８年大会でブラジルに負けて敗退しており、出場した直近２大会もアルゼンチンに屈するなど、対南米にいいイメージを持っていない。ブラジルが１位通過となったため、オランダは確実に１位通過でブラジル回避を狙うだろう。

日本代表の森保一監督は第３戦スウェーデン戦での勝利と首位突破を目指すと明言。仮に２位通過でブラジルとの対戦になれば、昨年１０月の国際親善試合に勝利したとはいえ、通算１勝２分１１敗と分が悪い相手だ。さらにその先の日程も、１位通過と比べてタイトになる。１位通過なら、決勝Ｔ１回戦はチュニジア戦の会場だったモンテレイ開催。親日家のメキシカンに囲まれたホームに近い環境で試合に臨むことができ、２回戦では移動負担が少ない米ヒューストンで、２位通過同士の勝ち上がり国との激突と、条件面で都合が良い。

また、現行の１次Ｌ制となった１９８２年大会以降、２位通過で優勝したのは同年のイタリアのみ。以降１０大会は全て首位突破チームが頂点に立った。短期決戦は勢いが重要であることを裏付けるデータと言える。オランダ戦（２△２）での執念ドロー、チュニジア戦（４〇０）でのＷ杯日本史上最多得点となる歴史的大勝の勢いそのままに、スウェーデン戦でも勝利を狙い、過去の優勝国にならった「Ｖロード」に乗ることを目指す。

今大会は全１２組の位通過チームのうち、上位８チームが決勝Ｔに進むことができる。すでに勝ち点４を手にしている日本は仮に第３戦でスウェーデンに敗れても突破できる可能性が高い。