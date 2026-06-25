ミキサー不要で洗い物ゼロ！混ぜるだけで完成「絶品ヨーグルトドリンク」

暑い日にスイーツ感覚でゴクゴク飲めるヨーグルトドリンクはいかがですか？今回ご紹介する3つのレシピは、どれもミキサー不要。シェイクしたり混ぜるだけで、自宅で本格的なおいしさが楽しめます。思い立ったらすぐ作れるから、毎日でも飲みたくなりますよ！

▼本場インドをイメージした濃厚ラッシー

ヨーグルトと牛乳と砂糖だけで、本場インドの屋台で飲んだような濃厚な味わいが再現できるんです。作ってみれば、シンプルな材料なのに本格的な味わいにきっと驚くはず。カレーのお供やデザートとしてどうぞ。

▼見た目も楽しい！ストライプのヨーグルトコーヒー

見た目は2層のストライプ、飲んでみたらコーヒーとヨーグルトが絶妙にからみあう……不思議でやみつきになるおいしさです。材料は家にあるもので大丈夫。写真のような層を自分で作れると思うと、試してみたくなりませんか？

▼叩いて混ぜるだけ！ミックスベリーのスムージー

ミキサーなしでスムージーが作れるなんて、と思いませんでしたか？道具は身近なもので十分。冷凍ベリーの鮮やかな色合いと酸みのある甘さが、暑い夏の1杯にぴったりです。





ミキサーなし・混ぜるだけで、こんなにおいしいドリンクが自宅で楽しめます。暑い夏に、ぜひお気に入りの1杯を見つけてみてくださいね。