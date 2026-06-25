天皇陛下「次世代へ橋渡しもできた」　オランダ・ベルギー訪問のご感想　王女たちからは愛子さまの話題「とても嬉しく思いました」

ベルギーを訪問中の天皇陛下は、今回のオランダ・ベルギー訪問で両国と交流を深めたことに加え、「次の世代へ橋渡しもできた」と振り返られました。

陛下は「非常にくつろいだ雰囲気の中で、それぞれの国の王族の方々と本当に親しく話をすることができて、より交流を深めることができたような感じがいたします」と述べられました。

日本時間の24日夜、陛下は南部のナミュール市で2週間に及ぶオランダとベルギー訪問を振り返り、「（王女たちが）20年の時を経てすっかり成長されて立派になられていること、本当に私たちも大変うれしく思いましたし、ある意味では、私たちの世代もより交流が深められたのと合わせて、次の世代への橋渡しもできたのではないかと」と、国王夫妻の次世代との交流への思いを明かされました。

このほか、世界的に有名なベルギービールにも話題が及び、「ベルギービール、ビールはまだ飲んでないんです。飲まないといけないですね」と述べられました。

また、次の女王となる同世代の王女たちから愛子さまについて「『どうしてるか』というようなお話をいただいてとてもうれしく思いましたし、愛子にもよろしく、というようなことをおっしゃっていただきました」と明かされました。

両陛下はあす午後、帰国されます。