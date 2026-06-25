「生牡蠣」39円は衝撃的！かき家こだはる新橋店で7月1日からお得な「こだはる大感謝祭」開催《事前予約必須》
牡蠣料理専門店「かき家 こだはる 新橋店」は、2026年7月1日から7日までの期間限定で「こだはる大感謝祭」を開催します。
1日5組限定のお得企画
6月に実施して大反響だったという企画の第2弾が決定しました。期間中、1日5組限定で、通常814円〜の生牡蠣各種が、およそ95％以上割引になる"サンキュー価格"の39円でお得に食べられます。
ホットペッパーからの事前予約が必要です。該当のコースを選んで予約を行ってください（日曜定休）。
電話予約およびキャンセル待ちの受付はしていません。
39円のキャンペーン価格で楽しめる生牡蠣は1人5個までで、1人2ドリンクもしくは飲み放題の注文が必須です。
別途お通し代が必要で、席は2時間制（ラストオーダー30分前）です。
牡蠣の種類は仕入れ状況で変わります。岩牡蠣はキャンペーン対象外です。
●かき家 こだはる 新橋店
所在地：東京都港区新橋3-8-8 神野ビル2階
営業時間：17時から22時30分（ラストオーダー22時）
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部