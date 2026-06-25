食用油で認知機能の低下を抑える!?　老化を抑制する働きも…最新研究で驚きのパワーが判明

本日6月25日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』は、「食用油のギモンにすべて答えます！ 3時間SP」が放送される。

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日々の食生活になくてはならない食用油。物価高が続くなか、日本の食用油市場は15年前と比べておよそ2倍に拡大し、需要はさらに高まっている。

一方で、食用油は種類も多く、それぞれ特徴が異なり、その正しい使い方や選び方が理解できていないことも。

そこで今回、国民1万人に調査した食用油の疑問に、専門家がすべて答えていく。最新研究から油の新常識や驚きのパワーが続々と判明することに。

ゲスト学友には、羽田美智子、伊集院光、DAIGO、M!LK・吉田仁人を迎え、林修や伊沢拓司とともに学んでいく。

◆最新研究で食用油の驚きのパワーが判明！

今回、食用油のすごいパワーが続々と明かされていくことに。

その1つが「オリーブオイル」。どんな食材とも相性抜群なオリーブオイルは日本の食用油のなかでも特に人気で、さまざまな種類の商品が販売されている。

専門家によると、近年の研究で、いちばん搾りである「エキストラバージンオイル」特有の物質「オレオカンタール」に認知機能の低下を抑える働きが期待できることが判明。

そのメカニズムを詳しく解説するほか、オリーブオイルにちょい足しするとより相乗効果を高めることが期待できる油も紹介される。

また、近年注目を集める亜麻の種から搾られる「アマニ油」。その成分が脳の機能をアップさせたり、炎症を抑えたりするなどの働きに期待ができるという研究結果も出ているが、最新研究ではさらなる新事実がわかってきた。

今年発表された研究で、「DEL-1」（デルワン）というたんぱく質が老化を抑制する働きがあることが判明し、「DEL-1」を多く持つ人ほど肌がきれいな傾向にあるという。

通称「若者たんぱく質」とも呼ばれる「DEL-1」はもともと体内に存在しているが、年齢とともに減っていってしまう。そのことがシミやシワの増加、関節痛、歯茎の異常などにつながってしまうそう。

しかし、そんな「DEL-1」減少の救世主となるのが「アマニ油」。その摂取方法や、実際に2週間アマニ油を取り入れた人たちによる検証結果も紹介される。

さらに、さまざまな料理で大活躍の「ごま油」も、最新研究でその成分に驚きのパワーがあることがわかってきた。

マウス実験により、「ごま油」に含まれるポリフェノールの一種「セサミン」に、がん細胞の増殖を抑制する働きがあることが発見されたそう。

そんな「ごま油」がどのように作られているのか、その製造工程に潜入。さらに、ごま油メーカーの社員たちがおすすめするごま油のアレンジレシピも紹介される。

それらのレシピには、管理栄養士も大絶賛のさまざまな健康パワーが。

番組ではこのほか、「揚げ油って何回使えるの？」という疑問にも回答。さらに、「サラダ油」が生み出される製造工場に特別潜入する。

林が「各油によって特徴がかなり違うことを再認識しました。正確な知識を頭に入れて自分の健康寿命に役立てられるかなと思いましたので、ちゃんと使い分けしていきたいと思います」と語るように、健康から日々の料理まで役立つ食用油の情報がまるッと詰まった今回の放送は必見だ。