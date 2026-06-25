ＪＸ金属が戻りに転じる、プローブカード向け「ロジウムめっき液」生産増強でＡＩＤＣ需要取り込みへ

ＪＸ金属<5016.T>が戻り足鮮明、一時３００円あまりの急伸で４９５０円まで値を飛ばす場面があった。非鉄大手だが、半導体材料のニッチトップとして世界的に注目度が高い。同社が手掛ける半導体用スパッタリングターゲットはチップ内部の薄膜形成で使われるもので、世界シェア約６５％という圧倒的な競争力を誇る。



また、前工程のスパッタリングターゲットに対し、後工程である検査工程でも半導体検査用プローブカード向け「ロジウムめっき液」で実績が高い。２４日取引終了後、このロジウムめっき液の生産能力増強を発表した。２８年度までに生産能力を２５年度比で２倍以上に引き上げるというもので、世界的なＡＩデータセンターの新設・増設の動きを背景とした需要を取り込む計画で、これが足もとの株価を強く刺激している。



出所：MINKABU PRESS