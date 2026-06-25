2021年にアフガニスタンのカブールが陥落した際の実話に基づく映画『Sárkányok Kabul felett（原題）』が、『オペレーション：カブール 極限救出48時間』の邦題で9月11日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで全国公開されることが決定した。

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2021年8月、米軍はアフガニスタン撤退を開始。各地から避難民がカブール空港に押し寄せて大混乱に陥る。本作は、実際にハンガリー政府が主導し、国防軍が作戦を実行した「シャーマン作戦」をベースに映画化したもの。空港での常にテロの脅威がつきまとう緊迫感と治安維持におけるタリバンとの激しい戦闘シーンを交互に描写し、記憶に新しいカブール陥落を本格的に描いている。

本作の製作にあたっては、ハンガリー防衛相と国防軍の全面協力を得て800万ユーロ（日本円で約13億5000万円）を投入し、アフガニスタンの空港や戦場、カブールの街並みをすべてハンガリー国内で再現。中欧に位置するハンガリーで真夏にロケをしたこともあり、カブールの熱気に満ちた空気感も捉えられている。また実際に「シャーマン作戦」に参加した兵士を軍事アドバイザーに迎え、俳優たちに所作や戦闘行動など指導し極限任務にあたる兵士像を実現。さらに、ハンガリー軍の現用装備や軍用車両・軍用機を多数使用するなどリアリティを徹底追及し、戦闘シーンなどのVFXや特殊効果には『007／慰めの報酬』、『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』、『聖闘士星矢 The Beginning』などのスタッフも参加した。

キャストには、ガボール・ヤスベレーニ、ブランカ・メサロス、タマーシュ・ボロヴィチ、デビッド・ハジマシらが名を連ねている。

2021年8月8日に米軍が撤退を開始し大混乱に陥ったアフガニスタン。NATO軍の治安維持部隊の一団として展開するハンガリー国防軍の特殊部隊はある任務に臨もうとしていた。任務はアフガンで活動する同国人と現地協力者200人の保護と脱出でタイムリミットは48時間。各国軍が撤退を続け避難民が殺到するカブール国際空港に到着したフレッド中佐の率いる部隊。その地獄と呼ぶにふさわしい現場に圧倒されるとともに、救出すべき者としない者の即断を迫られ苦悩する隊員たち。やがて救出作戦が佳境に入ったころ、部隊の補佐官であるバーリント中尉は、かつて戦闘中に命を救われた女性医師エステルがタリバンに拉致されたことを知る。タリバンの空港制圧が迫るギリギリの状況の中で、はたしてバーリントはエステルを救出して全員脱出することはできるのか。（文＝リアルサウンド編集部）