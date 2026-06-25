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キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、ティンバーランドの「モーション アクセス ウォータープルーフ スニーカー メンズ（防水）」（税込18,700円）を紹介します。

【公式】ティンバーランド Timberland モーション アクセス ウォータープルーフ スニーカー メンズ（防水） ティンバーランド公式ショップ \5,610 （2026/06/22 16:30時点 | 楽天市場調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

雨や泥を防いで快適に歩行！ ハイスペックスニーカー

↑ティンバーランドの「モーション アクセス ウォータープルーフ スニーカー メンズ（防水）」

モーション アクセス ウォータープルーフ スニーカー メンズ（防水）は、デザイン性とアウトドアで頼れる機能性を両立させた全天候型のスニーカー。

アッパーには、「ウォータープルーフ プレミアム ティンバーランド レザー」と、50％以上のリサイクルプラスチックを使用した環境に配慮した「リボトル」ファブリックを採用。独自の防水透湿テクノロジー「ティンバードライ」メンブレンと、水や泥、埃の侵入を防ぐガゼットタン仕様により、雨の日やぬかるんだ道でも足元をドライで清潔に保ちます。

さらに、高いサポート力と安定性で快適な履き心地を提供する「ティンバークッシュ コンフォート システム」を採用しているのも大きな魅力。アウトソールにはグリップ力に優れた「ティンバーグリップ」を備えており、様々な路面でしっかりと歩行をサポートしてくれます。

梅雨の時期や夏のレジャーに向けて大活躍間違いなしの一足を、在庫が切れてしまう前にぜひチェックしてください！

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