楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。

キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、オニツカタイガーの「LAWNSHIP 3.0」（税込15,400円）を紹介します。

【公式ショップ】LAWNSHIP 3.0 Onitsuka Tiger オニツカタイガー シューズ・靴 スニーカー ホワイト シルバー ブラック【送料無料】[Rakuten Fashion] Onitsuka Tiger \15,400 （2026/06/22 16:57時点 | 楽天市場調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

ミニマルなルックスに機能満載！ 毎日履きたくなる極上の万能スニーカー

↑オニツカタイガーの「LAWNSHIP 3.0」

LAWNSHIP 3.0は、クラシックなヘリテージモデルであるコートタイプシューズ「LAWNSHIP」のオリジナルデザイン要素を受け継ぎつつ、現代のテクノロジーと柔軟性に優れたソールで再構築したアップデートモデルです。

アッパーには上質でやわらかな天然皮革・人工皮革を採用。サイドにさりげなく施されたブランドロゴなど、タイムレスでミニマルなルックスに仕上がっており、カジュアルなパンツスタイルからきれいめなスカートスタイルまで、オンオフ問わず幅広いコーディネートにマッチします。

見た目の美しさだけでなく、機能性の高さも大きな魅力です。クッション性に優れた中敷き「OrthoLite」や、かかと部に衝撃を和らげる「fuzeGEL」を採用。さらにソールの設計を見直すことで軽量化を実現したといいます。

デザイン性と実用性をハイレベルで兼ね備えた、大人のためのスニーカー。これからの季節の足元を彩る一足として、ポイント還元がお得なタイミングを利用してぜひチェックしてください！

【公式ショップ】LAWNSHIP 3.0 Onitsuka Tiger オニツカタイガー シューズ・靴 スニーカー ホワイト シルバー ブラック【送料無料】[Rakuten Fashion] Onitsuka Tiger \15,400 （2026/06/22 16:57時点 | 楽天市場調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post オニツカタイガーの軽量スニーカー「LAWNSHIP 3.0」が楽天の5と0のつく日でポイント4倍！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.