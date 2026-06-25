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キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、ビルケンシュトックの「アリゾナ EVA」（税込7,700円）を紹介します。

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丸洗いOKでいつでも清潔！ 独自のフットベッドで極上の履き心地を実現

↑ビルケンシュトックの「アリゾナ EVA」

アリゾナ EVAは、時代を超えて愛されるビルケンシュトックの定番コルクサンダル「アリゾナ」のデザインをモデルにしつつ、アッパーからアウトソールまでの全素材に「EVA」を採用した一足です。

最大の魅力は、その優れた耐水性と驚きの軽さです。濡れた場所でも滑りにくく、泥などで汚れてもサッと水洗いできるため、お手入れが非常に簡単です。梅雨時期のちょっとしたお出かけから、海や川などの夏のレジャーシーンまで、水濡れを気にせずガシガシ履き回せます。

また、極めて軽量で柔軟性に富みながら、ビルケンシュトックならではの「足の医学に基づいて設計されたオリジナルフットベッド」をしっかりと搭載しているのも見逃せないポイントです。

深みのあるヒールカップやかかとを支えるヒールバー、足の骨格を包み込む縦横のアーチ構造、足指にゆとりを持たせるトーグリップなどが、地面の凹凸も気にならないよう歩行をソフトに緩衝し、長時間歩いても疲れにくい快適な歩行をサポートしてくれます。

これからの季節の足元を快適にする一足として、ぜひチェックしてみてください！

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