アイコニックな3本線が映える！ アディダスの「定番Tシャツ」が楽天の5と0のつく日でポイント4倍
楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。
キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、アディダスの「スリーストライプス Tシャツ」（税込5,500円）を紹介します。
レトロなスリーストライプスが魅力！ どんなスタイルにも馴染む万能な一枚
スリーストライプス Tシャツは、柔らかな綿100%のシングルジャージー生地を採用しており、肌触りが良く快適な着心地を実現しています。ブラックのボディに映える袖の大胆なスリーストライプスが、スポーティーかつレトロな雰囲気を演出。胸元の昔ながらのアディダスロゴが、ブランドの伝統を感じさせます。
シルエットは、リラックスしつつもスタイリッシュに着こなせる「レギュラーフィット」とラウンドネックの組み合わせ。ジムでのトレーニングから休日のカフェタイムまで、あらゆるシーンで頼りになるアイテムです。
これからの季節に大活躍する定番Tシャツ。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post アイコニックな3本線が映える！ アディダスの「定番Tシャツ」が楽天の5と0のつく日でポイント4倍 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.