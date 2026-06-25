楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。

キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、アディダスの「スリーストライプス Tシャツ」（税込5,500円）を紹介します。

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レトロなスリーストライプスが魅力！ どんなスタイルにも馴染む万能な一枚

↑アディダスの「スリーストライプス Tシャツ」

スリーストライプス Tシャツは、柔らかな綿100%のシングルジャージー生地を採用しており、肌触りが良く快適な着心地を実現しています。ブラックのボディに映える袖の大胆なスリーストライプスが、スポーティーかつレトロな雰囲気を演出。胸元の昔ながらのアディダスロゴが、ブランドの伝統を感じさせます。

シルエットは、リラックスしつつもスタイリッシュに着こなせる「レギュラーフィット」とラウンドネックの組み合わせ。ジムでのトレーニングから休日のカフェタイムまで、あらゆるシーンで頼りになるアイテムです。

これからの季節に大活躍する定番Tシャツ。本格的な夏が到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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