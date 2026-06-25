「大腸がん」の自己判断は“落とし穴”？前兆を見逃す人の３つの原因【医師監修】

大腸がんが疑われる症状が現れた際、どのタイミングで医療機関を受診すべきか迷う方も多いかと思います。症状を自己判断で放置することは、早期発見の機会を失うことにもつながりかねません。ここでは、速やかに受診すべき警告症状の目安と、かかりつけ医から消化器内科などの専門医療機関へと診療がつながっていく流れについて詳しく解説します。

監修医師：

前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）

受診のタイミングと専門医への相談

【経歴】2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医2003年4月～2005年3月京都府立与謝の海病院外科2005年4月～2007年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科2007年4月～2011年3月自治医科大学大学院2009年4月～2009年9月University of Southern California, Department Colorectal Surgery, research fellow2011年4月～2012年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科 臨床助教2012年4月～2021年9月辻仲病院柏の葉 臓器脱センター医長（2020年4月～）2015年～ 骨盤臓器脱外来担当2017年～ 便秘専門外来担当2021年10月 南流山内視鏡おなかクリニック（千葉県流山市） 開院2024年6月医療法人社団流輝会 設立【専門・資格・所属】医学博士日本外科学会 専門医・指導医日本消化器外科学会 専門医・指導医日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医日本大腸肛門病学会 専門医・指導医日本内視鏡外科学会 技術認定医（一般外科：大腸）消化器癌外科治療認定医身体障碍者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害）

大腸がんの疑いがある症状が現れた場合、適切なタイミングで医療機関を受診することが早期発見と良好な予後につながります。症状の評価と専門医への紹介の流れを理解しておくことが重要です。

すぐに受診すべき警告症状

以下のような症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。鮮血便や黒色便が続く場合、便の性状や排便習慣が数週間以上にわたって変化している場合、原因不明の腹痛が持続する場合、体重減少や食欲不振が続く場合、貧血症状(息切れ、動悸、めまいなど)が現れた場合などが該当します。

特に40歳以上で初めてこれらの症状が現れた場合や、家族歴がある場合は注意が必要です。また、痔の既往があっても、出血のパターンや随伴症状に変化がある場合は、痔の悪化だけでなく他の疾患の可能性も考慮し、専門的な評価を受けることが重要です。

かかりつけ医から専門医への紹介の流れ

大腸がんが疑われる症状で医療機関を受診する際は、まずかかりつけ医や一般内科を受診することが一般的です。医師は問診と身体診察、必要に応じて血液検査や便潜血検査を行い、精密検査の必要性を判断します。大腸がんの可能性が考慮される場合は、消化器内科や消化器外科などの専門医療機関への紹介が行われます。

専門医療機関では大腸内視鏡検査などの精密検査により確定診断が行われ、病変が発見された場合は進行度の評価と治療方針の決定が行われます。診断から治療開始までの期間が長引くことは予後に影響する可能性があるため、紹介された場合は速やかに専門医療機関を受診することが推奨されます。

まとめ

大腸がんの初期症状は見逃しやすいものの、血便や便の形状変化、排便習慣の異常といったサインに注意を払うことで早期発見の機会が得られます。特に40歳以上の方は定期的な便潜血検査を受け、異常が指摘された場合は必ず精密検査を受けることが重要です。また、リスク因子を踏まえた生活習慣の見直しも予防の一助となります。気になる症状がある場合は自己判断せず、早めに医療機関に相談し、適切な検査と評価を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん（結腸がん・直腸がん）」

日本消化器病学会「大腸ポリープ｜ガイドライン一覧」

厚生労働省「がん検診」