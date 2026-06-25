楽天市場では毎月5と0のつく日にポイントアップキャンペーンを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、全ショップのあらゆるジャンルの製品が、エントリー＆楽天カードのご利用でポイント4倍になります。

キャンペーン中に手に入れたいアイテムのひとつとして、EDWINの「ジャージーズ COOL ストレート ジーンズ」（税込8,800円）を紹介します。

【エドウイン公式】【涼】ジャージーズ COOL FLEX イージーテーパードパンツ EDWIN エドウィン クールフレックス 涼しいジーンズ 涼しいパンツ 吸汗速乾 接触冷感 夏用 イージーパンツ ストレッチデニム ジーパン メンズボトムス エドウインショップ(EDWIN) \8,800 （2026/06/19 15:37時点 | 楽天市場調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

蒸れ知らずでさらさら！ 快適な穿き心地と上品なルックスを両立

↑EDWINの「ジャージーズ COOL ストレート ジーンズ」

ジャージーズ COOL ストレート ジーンズは、「二重編みダブルニット鹿の子」生地を採用した夏にぴったりの一本です。

メッシュ状の組織が空気を効率よく通すため、汗ばむ季節でも蒸れ知らずのさらさらとした穿き心地が長続きします。綿とポリエステルの混紡により、吸汗速乾性にも優れた高機能素材となっているのが特徴です。

シルエットは、定番のレギュラーストレートをベースにしつつ、ウエスト周りにゆとりを持たせながら余分なシワを抑えた「すっきり見え」を追求。ジャージーズ特有のリブベルトと高いストレッチ性により、ベルトなしでも快適にフィットしてくれます。

凹凸のある豊かな表情の生地感は、カジュアルなTシャツスタイルを上品で高見えする印象に格上げしてくれるだけでなく、クリーンなシャツスタイルにもマッチ。オンオフ問わず幅広く活躍します。

穿き心地はリラックスしつつ、見た目は端正な最強の万能ボトムス。本格的な暑さが到来する前のこのタイミングに、ポイント還元がお得な「5と0のつく日」を利用してぜひチェックしてください！

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