ベスコス多数受賞、オルビス「ザ クレンジング オイル」に持ち運びできるトライアルサイズが登場

オルビスは6月20日、「オルビス ザ クレンジング オイル トライアルサイズ」を発売しました。

同商品は、日本初の超微粒子技術※1 で毛穴奥の汚れまでアプローチするクレンジングオイル。ベストコスメにおいて国内史上初※2 の快挙を果たしたアイテムから今回、トライアルサイズが新登場します。

■「落としきる」まで叶えるクレンジングオイル

オルビスは、創業以来「肌が本来持つ力を信じて、引き出すこと」を信念とするビューティーブランドです。「ここちを美しく。」をブランドメッセージに掲げ、 “ここちよさ”を単なる感覚的なものと捉えず、科学的に研究しています。

2025年5月に発売した「オルビス ザ クレンジング オイル」は、多くの人が肌悩みとして挙げる「毛穴」に着目。メイク落としに加え、毛穴奥の汚れまでケアしたいというニーズを背景に開発されました。

日本初の超微粒子技術を搭載し、洗浄ステップを追究し「落とす」の先にある「落としきる」まで叶えるクレンジングオイルで、非常に好評を得、発売以来ベストコスメを累計42冠受賞。三大美容誌＆＠cosmeでもベストコスメ1位を獲得するという国内史上初の快挙を成し遂げました。

さらに現在@cosmeの最新口コミランキングのクレジング部門においては30週連続で1位を獲得※3 するなど、オルビスを代表する商品となりました。

■旅行や外出の際などにも試せるトライアルサイズ

このほど、「オルビス ザ クレンジング オイル」から持ち運びできるトライアルサイズが登場。まだ使用したことのない人はもちろん、旅行や外出の際などにも試せるサイズとなっています。

「オルビス ザ クレンジング オイル」は、肉眼では見えない毛穴奥の汚れまで落としきること。これが毛穴汚れ悩みを解決する鍵だと確信し、日本初の超微粒子技術を採用しました。

超微粒子成分が毛穴奥まで吸着し、独自成分のうるおいベールにより汚れをはね返すことで、メイクや毛穴奥の汚れまで落とします。

また汚れを溶かすことに妥協せず、オルビス内のクレンジングに初めて角栓溶解オイル※4、マスカラ溶解オイル※5 を搭載。加えて、毛穴目立ち※6 にアーチチョークエキス※7、ビルベリーエキス※8 など厳選した美容成分（保湿）を贅沢に配合しています。

毎日使うものだからこそ、濡れた手でも使用できる設計をはじめ、ユーザー視点での利便性と肌へのやさしさを追求しました。

■＜商品特長＞

NEW 1. 持ち運びにも便利なトライアルサイズ

より気軽に試せるよう、旅行などにも便利な持ち運びやすいトライアルサイズを用意。約1ヶ月間たっぷり使用できるサイズで、まだ使用したことのない人はもちろん、さまざまなシーンで気軽に試せます。

2. 【日本初】超微粒子技術を採用し、汚れをはね返す

肉眼では見えない毛穴奥の汚れまで落としきること。これが毛穴汚れ悩みを解決する鍵だと確信し、日本初の超微粒子技術を採用しました。超微粒子成分が毛穴奥まで吸着し、独自成分のうるおいベールにより汚れをはね返すことで、メイクや毛穴奥の汚れまで落とします。

3. 汚れを溶かす厳選オイル

洗浄ステップの1つ目にあたる「汚れを溶かす」についても妥協をせず、オルビス内のクレンジングに初めて角栓溶解オイル、マスカラ溶解オイルを採用。

4. 厳選した7種類の美容成分※12 を贅沢に配合

汚れを落とすだけではなく、毛穴目立ちにアーチチョークエキス、ビルベリーエキスなど厳選した美容成分を贅沢に配合しています。

5. 毎日使うものだからこそ、こだわった処方

濡れた手でも使える便利な仕様だけではなく、こだわった処方を選択しています。

■＜商品概要＞

●商品名：「オルビス ザ クレンジング オイル トライアルサイズ」

●容量/価格：50mL / 1,210円

●発売日：2026年6月20日 新発売

●販売ルート：オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗 、総合通販サイト・一部バラエティショップ、ドラッグストア、化粧品専門店においても販売しています。

※一部取り扱いの無い場合もあります。

※オルビス公式オンラインショップ、全国のオルビス直営店舗は限定販売となります。

※1 ポーラ化成独自の（C12−20）アルキルグルコシド（保湿）で形成するミセルから、汚れをはね返す水の膜をつくる技術が日本初（2024年12月時点、J-GLOBALによる自社調べ）

※2「VOCE」「美的」「MAQUIA」において上半期/下半期に発表される美容賢者のベストコスメクレンジング部門での上半期1位、かつ＠cosmeベストコスメアワード下半期クレンジング新人賞1位を受賞したこと（ベストコスメ開始2003年1月〜2025年11月時点、オルビス調べ）

※3 2026年3月20日時点（オルビス調べ）

※4 角栓溶解オイル（炭酸ジカプリリル）

※5マスカラ溶解オイル（カプリリルメチコン）

※6 キメの乱れによる

※7 アーチチョーク葉エキス

※8 ビルベリー葉エキス

※9 ポーラ化成独自の（C12−20）アルキルグルコシド

※10 ポーラ化成独自の（C12−20）アルキルグルコシド（保湿）で形成するミセル

※11 2024年12月時点、JーGLOBALデータベースやポーラ・オルビスグループ内情報による自社調べ

※12 保湿成分

※13オトギリソウ花／葉／茎エキス

※14 クチナシ果実エキス

※15 ユズ果実エキス

※16 一般的なグルー（シアノアクリレート系）を想定した自社テストを行っています。

（エボル）