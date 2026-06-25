Nothingは、低価格ブランドの次期モデル「CMF Phone 3 Pro」の開発をキャンセルし、代わりに未知のデバイス「(b)」シリーズの可能性を示唆しています。

同社の共同創業者であるAkis Evangelidis氏は、2026年にCMFブランドの新しいスマートフォン（CMF Phone 2 Proの後継モデルと噂されていたCMF Phone 3 Pro）の投入を見送ることをXで明らかにしました。その直接的な原因はメモリ価格の高騰にあり、「現在のメモリ価格では、CMFらしい価格で本物の進化を感じさせるスマホを作ることができない」とコメントしています。

A lot of you have been asking when the next CMF phone is coming and as always we'd rather be transparent.



CMF Phone 2 Pro was a product we were incredibly proud of. It even won Budget Phone of the Year from MKBHD and the response from all of you made it even more special.



We… — Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) June 19, 2026

その数時間後、Nothingの公式アカウントは(b)シリーズを示唆する謎めいたティザー動画を投稿しました。このタイミングは偶然とは考えにくく、ファンの間ではNothingブランドに何か新しい製品が追加される前触れではないかとの憶測が広がっています。

(b) — Nothing (@nothing) June 19, 2026

Nothingのフラッグシップ機は「Phone (3)」などカッコ内に数字のみが入り、より手頃な価格のミドルレンジ製品には「Phone (4a)」や「Phone (4a) Pro」といったアルファベットが使われています。これまで同社は製品名にbを使用したことはありませんが、「aに次ぐb」という意味で、さらに低価格でありながらメインブランドにふさわしいスマートフォンが登場する可能性があります。

一方で、必ずしもスマートフォンとは限らないという指摘もあります。たとえば「b」シリーズとして、新しいイヤホンやヘッドホンなどのオーディオ製品が登場するのではないかと予想する声もあります。メモリやストレージの価格が高騰している現在の状況において、それらを大量に使用しないアクセサリー類を展開することは、確かに現実的な選択肢と言えそうです。

今後、さらなる追加情報が発表されるのを期待して待ちたいところです。

Source: Nothing(X) via: Gizmochina

Image: Thai Nguyen／Unsplash

The post Nothingが「CMF Phone 3 Pro」見送り。代わりに謎の「b」シリーズが浮上 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.