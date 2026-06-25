夏の暑さを吹き飛ばす、スッキリ爽やかな“柑橘すだち味”レッドブルが新登場！

レッドブル・ジャパンは7月14日より、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」を販売開始します。

■＜サマソニ＞ペアチケットが当たるXキャンペーンを実施！

同商品はこれからの季節にピッタリな、日本の甘酸っぱいすだちとトロピカルな国々で親しまれているライムを組み合わせていて、一口目から爽やかなシトラスの味わいが広がります。

また、「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」の発売を記念し＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞にて、ビーチステージ付近にレッドブルブース「Red Bull Summer Vibes（レッドブルサマーバイブス）」が登場します。

会場では、最高の音楽とともに、夏の熱気をさらに盛り上げる「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」を楽しめます。

またXでは、抽選で「SUMMERSONIC 2026 TOKYO のプラチナペアチケット+当選者限定 夏に便利な特別グッズ」、または発売前のレッドブル・エナジードリンク すだちエディションが楽しめる「レッドブル すだちエディション スピーカーBOX」が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

最高の音楽と「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」で、一緒に夏を楽しみましょう！

■製品概要

商品名：レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml

発売日：2026年7月14日

内容量：250ml

希望小売価格：213円（税別）

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど

■＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞ペアチケットが当たる！

「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」発売記念キャンペーン！

〈キャンペーン概要〉

応募期間：2026年6月22日 12:00 〜 6月28日 23:59

応募方法：

1）Xのレッドブル公式アカウント（ @redbulljapan ）をフォロー

2）キャンペーン対象投稿から＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞の希望日程を選び、投稿定型文のハッシュタグを残したまま投稿

〈A賞〉＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞プラチナペアチケット+当選者限定 夏に便利な特別グッズ付き ：計9組18名

・2026年8月14日 3組6名

・2026年8月15日 3組6名

・2026年8月16日 3組6名

〈B賞〉レッドブル すだちエディション スピーカーBOX：90名

・レッドブル・エナジードリンク 250ml×1本

・レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml×1本

■＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞にて販売

8月14日〜8月16日＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞でレッドブル ・エナジードリンク すだちエディションを販売！

＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞の開催期間中、ビーチステージ付近にレッドブルブース「Red Bull Summer Vibes（レッドブルサマーバイブス）」が登場。

最高の音楽とともに、夏の熱気をさらに盛り上げる「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」を用意して、ゲストを迎えます。爽やかなすだちの風味のレッドブルとともに、最高の音楽を楽しんではいかがでしょうか！

※＜SUMMERSONIC 2026 TOKYO＞の入場チケット所持者のみ購入可能です。

詳細はこちら：https://www.redbull.com/jp-ja/sudachiedition-cp-2026

◇レッドブル・エナジードリンク ラインアップ 【全9種】

・レッドブル・エナジードリンク （250ml/355ml/473ml）

・レッドブル・シュガーフリー （250ml）

・レッドブル・エナジードリンク 330ml アルミボトル

・レッドブル・エナジードリンク グレープエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク マスカットエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク チェリーエディション 250ml

・レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml NEW

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