男性更年期障害は誰にでも発症する可能性のある病気だが、日ごろのケアによって予防することはできる。本記事では、そんな男性更年期障害予防に効果を期待できるサポートグッズを紹介する。

スクワットで下半身の筋肉を強化しましょう！

男性更年期の対策には、体の中で最も大きな筋肉（太もも）を鍛える「スクワット」が非常に効果的です。スクワットは男性ホルモン（テストステロン）の分泌を促し、基礎代謝アップや精神的な安定も期待できます。まずは「1日10回×3セット」を目安に。回数よりも正しいフォームを意識して、無理なく継続することが大切です。



イーヘルスクリニック新宿院・天野方一先生

埼玉医科大学を卒業後、多くの病院に勤務し研鑽を積む。ハーバード公衆衛生大学院に留学後、2022年東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開設。日本医師会認定産業医などの資格を持つ。

インターセクト

30日間スクワットチャレンジ！

iPhoneのみ対応

iOSに対応するアプリケーション。スクワットの継続をサポートするアプリで、iPhoneの角度センサー、または加速度センサーを利用してスクワットの回数をカウントする。トレーニングのスケジュールが設定でき、ヘルスケアへの同期も可能。チャレンジの中段にも対応する。

ネクストシステム

家トレ

iPhoneのみ対応

筋トレ中に回数がわからなくなってしまうことは意外に多い。そこでやり直すのは非効率なうえ、やりすぎが逆効果になることもある。そこで活躍するのがこちらのiOS用アプリケーション。スマホのカメラで回数をチェックし、運動データも記録してくれる。消費カロリーも確認でき、体のゆがみも確認可能だ。

MTG

SIXPAD Leg Belt 2

4万9940円

太ももの筋肉に刺激を与えてトレーニングを行うアイテム。使用方法は、軽く湿らせた太ももに巻いて電源を入れるだけと簡単。15分間の使用で大腿四頭筋、内転筋、ハムストリングが鍛えられる。リラックスタイムに鍛えられるのが魅力的だ。

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ミズノ

ル・プリエスクワット

1万5950円

地味に見えるスクワット運動だが、体への負荷は大きく、慣れないうちはキツいだけでなく間違った方法で膝を痛める危険性もある。しかし、こちらのアイテムならば座ってゆっくり上下するだけでスクワットをサポート。無理なく体力を維持できる。

MIZUNO(ミズノ) 健康器具 ル・プリエスクワット バルン 座ってゆっくり上下するだけ スクワット＋ゆらゆら動作 体幹しっかり&バランスUP グレー C3JHI204 MIZUNO(ミズノ) \10,524 （2026/06/22 18:53時点 | Amazon調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

※「GetNavi」2026年4月号に掲載された記事を再編集したものです。

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