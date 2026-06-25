「ブラジルとモロッコを観戦してたけど…」本田圭佑が出した結論は？ 日本代表の決勝T初戦相手に言及【W杯】
本田圭佑が自身のXを更新。日本代表が北中米ワールドカップの決勝トーナメント初戦で対戦する可能性があるブラジル代表とモロッコ代表について言及した。
現地24日に行なわれたグループステージ（C組）最終節では、ブラジルがスコットランドに３−０で快勝。一方のモロッコもハイチを４−２で下した。この結果、ブラジルが首位、モロッコが２位でグループ突破を決めている。
現在、日本はグループFで２位につけており、このまま２位で決勝トーナメントに進出すれば、ラウンド32でブラジルと対戦。仮に最終節で首位に浮上して突破した場合はモロッコと相まみえることになる。
そうした状況のなか、本田は自身のXで次のように投稿した。
「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してたけど、結論どっちでも大変なので、１位とか２位とか意識せずに、とにかくスウェーデン戦で勝利を」
日本は日本時間26日、グループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。順位によって決勝トーナメントの相手が変わるだけに関心も高まるが、本田はまず目の前の一戦に集中すべきだとの考えを示した形だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地24日に行なわれたグループステージ（C組）最終節では、ブラジルがスコットランドに３−０で快勝。一方のモロッコもハイチを４−２で下した。この結果、ブラジルが首位、モロッコが２位でグループ突破を決めている。
現在、日本はグループFで２位につけており、このまま２位で決勝トーナメントに進出すれば、ラウンド32でブラジルと対戦。仮に最終節で首位に浮上して突破した場合はモロッコと相まみえることになる。
そうした状況のなか、本田は自身のXで次のように投稿した。
日本は日本時間26日、グループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。順位によって決勝トーナメントの相手が変わるだけに関心も高まるが、本田はまず目の前の一戦に集中すべきだとの考えを示した形だ。
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