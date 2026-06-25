【レポート】市川染五郎×森崎ウィンが、マイケル・ジャクソン愛全開トーク！「ムーンウォークなら父を超えられる」（染五郎）

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6月12日に全国公開されると、全国映画動員ランキングで2週連続首位、興収30億円突破と、大ヒットを記録している映画『Michael／マイケル』。6月24日に東京・新宿バルト9にて大ヒット記念トークイベントが開催され、マイケル・ジャクソンの大ファンだという歌舞伎俳優の八代目市川染五郎、俳優の森崎ウィンが参加した。

■染五郎、父・十代目 松本幸四郎とのマイケル秘話を明かす

マイケル・ジャクソンの命日である6月25日の前日に行われたこのトークイベント。上映直後の会場はライブ後のような熱気に包まれていたが、そんななか、マイケルの「バッド」の前奏に合わせて登壇した染五郎はまるでマイケル・ジャクソン本人かのような装い。「まさか『バッド』で登場させていただける日が来るとは思っていませんでした」と感慨深い表情を浮かべると「ファンとして皆様と、短い時間ですが、この限られた時間を共有したいと思っております」と挨拶。

一方の森崎も「足元までマイケルです」とローファーを見せると「僕もマイケルが大好きなので、皆様とマイケル愛を分かち合えたらと思っております。最後までどうか楽しんでいってください」と会場に呼びかけた。

染五郎は歌舞伎にもマイケルの動きを取り入れたいという野望があるようで「歌舞伎で『操り三番叟』という演目があります。僕はまだ演じたことはないのですが、操り人形のように踊る演目がありまして。そこにマイケルのパントマイム的な動きを取り入れられたら面白いなと思ったりしています」とコメント。

また染五郎は、父である松本幸四郎がラスベガスで行った公演のためにムーンウォークを練習していたことを明かすと「そのとき僕もムーンウォークの練習をしていたんです。ムーンウォークなら父を超えられると思います」と発言して会場を笑わせた。

すでに映画を3回観たという染五郎。「ライブシーンの迫力はすごかったですし、リアルタイムで見ることができなかったので、目の前にマイケルが生きているという感動がありました」と演じたジャファー・ジャクソンの完璧な演技に魅了されたと語り、「父親との関係性というものにフォーカスを当てたという物語も共感できました。歌舞伎役者も、しきたりや血筋というものを最近よく言われますが、その中で葛藤するところもあります。ある意味、恵まれている環境ではありつつも、縛られている環境と言いますか。生まれたときからそこにいるわけなので、そういうところはすごく共感する部分もありました」と人間ドラマとしての魅力を述べた。

一方の森崎は、自身のステージでマイケルの楽曲をカバーすることも多いほど、アーティストとしてのマイケルに魅了されているとのこと。

「マイケルはキーが高くて難しいんです」とつぶやくと「僕は自分のライブでジャクソン5時代の『アイル・ビー・ゼア』を歌いました。彼が書いた詞ではないにしても、マイケルがずっと掲げていた世界平和だったり、愛を分かち合うということが、子供の頃からずっと想い続けていたんだなということをこの映画を見て改めて知ることができて、そのときから伝えていたんだというメッセージを感じました。その楽曲をお借りして“いつだって僕はエンターテインメントをもって、辛いとき、しんどいときにそこに寄り添いたいんだよ”というマイケルの気持ちを込めて歌わせていただきました」と振り返った。

■森崎ウィン、子どもながらに感じたマイケルの色気 「これがマイケル・ジャクソンか」

染五郎は20代、森崎は30代と、ふたりともマイケルアフター世代。マイケルの虜になったきっかけについて染五郎は「特殊なんですよね」と笑うと「僕は子供のころ吉本新喜劇が好きで、10歳ぐらいのときに、辻本茂雄さんが演じる“茂造”というキャラクターのいるコントを観たんです。その茂造が、水玉れっぷう隊のアキさん扮する借金取りに『借金返さんかい！』と言われると、マイケルの『バッド』が流れ出すんです。そのコントが好きで観ていたら、父がマイケルの『バッド』のMVを観せてくれて『これが本物なんだよ』と教えてくれたんです」と語った。そこから染五郎はマイケルにハマっていったという。

森崎は「僕は10歳までミャンマーに住んでいて、おばあちゃんに育ててもらっていたんです。そのおばあちゃんがマイケルの大のファンで」とマイケルに触れたきっかけを明かすと「小さいときから音楽を聴く環境のなか、『これなんか面白そうなMVだな』と思って再生したのが、マイケルの『リメンバー・ザ・タイム』なんです。そのとき『これがマイケル・ジャクソンか』と認識して、幼少期に聴いていた音楽と繋がったんです」と述べた。

■森崎ウィンの熱唱に会場も大盛り上がり

マイケルの推し曲について森崎は「選ぶのが難しいですよ」と悩ましい顔をしつつも、「思い入れのある曲だったり、自分がきっかけになった曲と言ったら『リメンバー・ザ・タイム』を挙げますが、いまこの瞬間だと『ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール』かな。今日ここに来るときにも聴きながらきたんです」と回答し、アカペラで歌い出すと会場からは大きな拍手が巻き起こった。

染五郎も「推しの曲は選べないですよ」とつぶやくと「曲が好きなのか、歌詞が好きなのか、MVが好きなのか。またライブのパフォーマンスが好きなのか、衣装が好きなのか…など、それによっても違うので一概に選べないですが、先人への敬意や、マイケル自身の独創性がいちばん融合して、自分のものにしているのは『スムーズ・クリミナル』かなと思います」と語った。

またマイケルを知らない世代に向けて、この映画を通じてマイケルのどんな魅力を知ってほしいかという問いには、染五郎は「曲やパフォーマンスのかっこよさは、誰が見てもわかると思います。それ以外に、どんな人間性だったのかもわかる名作になっています。自分のパフォーマンスや、自分自身に対してストイックに向き合っている真摯なマイケルの人柄があって、こういう作品が生まれているんだなというところを知っていただきたいなと感じます」とアピール。

森崎は「いろいろな顔を持つマイケルですが、彼の基本的なルーツは音楽。だからこそ、素敵なスピーカーがたくさん積んである劇場でその音を感じてほしい。マイケルの最高の音楽を、彼がいろいろなものを捧げて詰め込んだものを、最高のスピーカーで味わってください」と呼び掛けた。

■応援上映の実施も決定「いいですね」（森崎）

この日会場には、作品を鑑賞した熱いファンからのコメントが綴られたパネルが登場。染五郎は「これは真似じゃなくてマイケルの復活だよ」というフレーズに「真似とか再現という次元を超えていました」と同意すると「映画が始まってマイケルの『ヒィヒィ』という声がして。もうあの時点で、別に会ったことはもちろんないのに『おかえり』みたいな気持ちになりました。自分もマイケルがこの映画の上映の間だけ目の前に戻ってきてくれたみたいな感覚になったので、そういうところはすごく共感します」と語った。

一方、森崎は「マイケルのお陰で、自然や子供たちに優しくなろうと思いました」というコメントをチョイスすると「子供たちはもちろんですが、マイケルが自然そのものから様々な影響を受けているという部分があるので、そこまでこの映画から受け取っているというのが、すごく素敵な感性だと思いました」と述べた。

さらにイベントでは、マイケルの命日である6月25日から、全国200館規模で応援上映が始まることも話題に。森崎は「いいですね」と目を輝かせると「僕は自分のライブでも歌った『アイル・ビー・ゼア』をちびマイケルと一緒に歌いたいですね」と提案。染五郎は「僕は最初の『ヒィヒィ』というコールアンドレスポンスをやりたいです」と楽しそうに話した。

最後に染五郎は「マイケルを知らない若い世代の方にもぜひマイケルを知っていただきたいです」と語ると「自分自身も役者として、マイケルのストイックなところ、自分に対して厳しく人に優しいという人柄にすごく刺激を受けてきました。この映画でまた改めてマイケルに刺激をもらいながら、役者をやっていきたいと思っております。何かひとつのものを目指している途中の若い方に、ぜひマイケルのストイックさやまっすぐなところ、そういったものを感じて何か刺激になってもらえたら、いちファンとしてとてもうれしく思います」とコメント。

森崎も「もちろん僕もマイケルが大好きで観させていただいたのですが、映画で描いているところは、本当にマイケルがスターダムへと駆け上がっていく『ここから行くぜ』というところまでなんです」と述べると「たぶん皆さんもご存じだと思いますが、そのあとにマイケルは、本当にたくさんのメッセージを残しています。いまこの時代にこの映画が公開されるというのは、今の僕ら人類に対するマイケルからのメッセージ、これを良くも悪くも、今改めて伝えていかなければいけないという使命を僕らは託された気がしています」と強い視線で語り、「マイケルが本当に伝えたかった平和というメッセージを改めて直視するためのお告げだと勝手に思っています。ぜひ、多くの方にこの思いが届いたらうれしいです」と熱い思いを吐露した。

■広島の劇場では“ムーンウォーク割引”も

マイケル・ジャクソンの命日である6月25日より、全国212館で待望の応援上映がスタート。声出しOK、コスプレOK、応援グッズ持ち込みOK！ “キング・オブ・ポップ”を愛するファンの熱狂が全国へ広がり、6月25日以降、延べ243館で応援上映が実施される。

さらに全国各地では、応援上映をはじめ、マイケル・ジャクソンへの愛に溢れた様々な企画が展開中。広島・サロンシネマではおそらく業界初（!?）のムーンウォーク割引や、島根・T・ジョイ出雲ではダンス、音楽、ファッションなどマイケルの魅力を全身で体感する特別イベントや名古屋のミッドランドシネマスクエアではマイケルと深い親交で知られた本田美奈子.がマイケル本人からプレゼントされたという貴重なジャケットが特別展示。

さらに東京では渋谷「トーキョーミューラルスクエア」に登場した巨大壁画をはじめ、タワーレコード渋谷・表参道店でのマイケルの音楽と映像が彩る期間限定コラボカフェ開催など趣向を凝らした企画が続々と実施中。

そして、その熱狂は映画界にも。今週末公開の某大人気パロディホラー最新作までもが、“マイケル版”予告＆ポスターで“マイケル旋風”に参戦！ 世代もジャンルも超えて広がるその熱狂は、映画、音楽、ファッション、そしてエンターテインメント界全体を巻き込みながら、いまなお勢いを増し続けている。

全国各地へ広がる“マイケル愛”。マイケルが残した偉大なレガシーを称えるファンたちの熱狂は、世代を超えて広がり、さらなる盛り上がりを見せていきそうだ。

■映画情報

映画『Michael／マイケル』

大ヒット上映中

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

(R), TM ＆ (C) 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

■関連リンク

広島・サロンシネマのムーンウォーク割引の詳細はこちら

https://x.com/saloncinema/status/2067042817822888378

T・ジョイ出雲の特別イベントの詳細はこちら

https://tjoy.jp/t-joy_izumo/theater_news/detail/43881

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp