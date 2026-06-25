25日10時現在の日経平均株価は前日比1875.34円（2.71％）高の7万1050.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1176、値下がりは328、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を666.15円押し上げている。次いで東エレク <8035>が431.43円、キオクシア <285A>が174.58円、ファストリ <9983>が148.84円、太陽誘電 <6976>が51.62円と続く。



マイナス寄与度は9.45円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、三菱商 <8058>が9.25円、コナミＧ <9766>が9.05円、ＭＳ＆ＡＤ <8725>が5.85円、東京海上 <8766>が5.83円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、ガラス・土石、空運、ゴム製品と続く。値下がり上位には鉱業、保険、海運が並んでいる。



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