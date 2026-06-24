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シャープは、梅雨時の強い味方となる衣類乾燥除湿機「CV-T71」を6％オフの23,200円（税込）で販売中です。

シャープ 衣類乾燥 除湿機 CV-T71-W コンプレッサー 方式 7.1L/日 コンパクトタイプ プラズマクラスター7000 省エネ 部屋干し 消臭 シャープ(SHARP) \23,200 （2026/06/22 20:47時点 | Amazon調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

部屋干しした衣類のイヤ〜な臭いをしっかりガード！

↑シャープの衣類乾燥除湿機「CV-T71」

CV-T71は、コンパクトなサイズが魅力のコンプレッサー方式の除湿機。ほぼA4サイズの設置面積でスペースを選ばないうえに、ハンドル付きで持ち運びもラクチンなので、洗面所やクローゼット、狭いお部屋などで、手軽に衣類乾燥や除湿・カビ対策・消臭を行うことができます。

さらに、シャープ独自の空気浄化技術「プラズマクラスター7000」を搭載。部屋干しの気になる生乾き臭をしっかり消臭し、衣類に付着した汗臭の消臭や、タバコ臭の除去などにも効果を発揮してくれるそうです。

また、ヒーターを使わないため電力消費が少なく、省エネ性にも優れているため、電気代を抑えて気兼ねなく使えるのもポイント。本体にホースをつなげば連続排水が可能で、排水タンクに溜まった水を捨てに行く手間も省け、外出中の長時間運転にも応えてくれます。

使いやすさにこだわった衣類乾燥除湿機のCV-T71。お買い得なこの機会に、ぜひチェックしてください！

シャープの衣類乾燥除湿機「CV-T71」はAmazonタイムセールでお買い得！

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