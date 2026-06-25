ＴＢＳでは、７月１４日（火）よる１０時から、松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』がスタートする。完全オリジナルストーリーで描く本作は、キャラクタービジネス業界を舞台に、「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈（松本若菜）と、偏屈変人で訳ありなキャラクターデザイナー・瀬尾深月（佐野勇斗）が、たった２人で世界的大人気キャラクターの誕生を目指す姿を描く、“かわいい”と“好き”があふれるポジティブ＆パワフルラブコメディだ。

このたび、ドラマの世界を彩るオリジナルキャラクターたちを公開する。

ティザー映像で話題の“かわいい”キャラクターの正体が判明！

先日公開されたティザー映像にも姿を見せていたキャラクターたち。その愛らしく個性的な姿に、「あの子は誰？」「かわいい！」と早くも注目が集まっていたが、その正体が明らかになった。今回公開されたのは、「ベリーグッドベリー」「シニカルモルコ」、シニカルモルコとどこか似ている白くてふわふわとした謎のキャラクター、そして本ドラマのポスタービジュアルにも登場している未だ全貌が見えないキャラクターも。それぞれ異なる個性や誕生の背景を持ちながら、本作のテーマである“かわいい”や“好き”を体現する存在として、ドラマの世界をにぎやかに彩っていく。本作のために生み出されたオリジナルキャラクターたちが、ドラマ内でどのように活躍するのか、是非楽しみにしていただきたい。

■MERRY創設時から存在する古株キャラクター・ベリーちゃんこと【ベリーグッドベリー】

キャラクター会社・MERRYが誕生した頃に、デザイナーの門戸鞠子（白石加代子）によって生み出されたキャラクターで、世界中がしあわせになるように、落ち込んでいる人をみつけたらそばに現れてぜ～んぶ肯定してくれるピンクのうさぎの女の子。発表当時大ヒットし、MERRYの存在を世に広めた立役者だが、新たなキャラクターがどんどん生まれる中、現在は人気も知名度も低迷気味。

■「そういうの、フッ」がキメ台詞の【シニカルモルコ】

３年前に誕生し、社会現象といっても過言ではないほど大ヒット中のMERRY発のキャラクター。「そういうの、フッ」がキメ台詞で、「かわいいモルモットがシニカルな言葉を吐き捨てる」という意外なギャップがＳＮＳで大ヒット！ 業績が低迷していたMERRYの業績をＶ字回復へ導き、今ではMERRYを代表する大人気キャラクターとなっている。

■どこかシニカルモルコに似ている！？ まっしろふわふわの謎キャラクター

まっしろでほわんとした雰囲気のキャラクター。頭上の特徴的なふわふわや全体のフォルムはシニカルモルコと似ているが、雰囲気はずいぶん異なるようだ。頬についているのは米粒･･･？

■ポスタービジュアルや第１弾ティザーでちらりと姿を現している気になる子！

第１弾ティザーで、喧嘩する杏奈と瀬尾を仲直りさせるかのようにぐいっとくっつけていた、バターイエローのキャラクター。ポスタービジュアルでは、窓の外から大きな耳と赤いリボンのついたちょんまげのようなものがちらりとのぞいており、未だ全貌が見えないキャラクターである。

■個性豊かなキャラクターたちは、物語をどのように彩るのか！？

今回公開されたキャラクターたちには、登場人物たちと深く結びついた背景や物語が存在する。それぞれドラマの中でどのような役割を果たし、杏奈や瀬尾、そしてMERRYとどのように関わっていくのか――。その物語は放送の中で少しずつ明らかになっていく。『君の好きは無敵』の世界から生まれるキャラクターたちの活躍にもぜひご期待いただきたい。

第１話あらすじ

大手経営コンサル会社・宝来コンサルティングのエースとして第一線でバリバリ活躍していた草壁杏奈（松本若菜）。しかし、突然「FIRE（早期リタイア）します！」と宣言し、颯爽と退職！ 悠々自適な生活を満喫するのかと思いきや、実際のところそこまで生活に余裕はなく、気まぐれに隙間バイトをする日々を送っている。

そんなある日、杏奈は領収書整理の隙間バイトをすることに。依頼主は、偏屈で変人なデザイナーの瀬尾深月（佐野勇斗）。淡々と仕事をこなす杏奈だったが、瀬尾が悪質なクライアントから法外に安いギャラで仕事を引き受けようとしているところに遭遇！ いてもたってもいられず、悪質クライアントの不正を成敗＆瀬尾を救出･･･！ と思いきや、まさかの大失敗！ しかも、仕事を失った瀬尾は大激怒！ 杏奈は償いのため、瀬尾の仕事の手伝いを申し出るが、瀬尾の要望は「大ヒットキャラクターを生み出すこと！」というあまりに無謀なもので･･････！？