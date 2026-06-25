6月25日（木）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今日・明日の天気

今朝は心配されたほどの大雨や線状降水帯の発生はありませんでしたが、日中も断続的に激しく降る恐れがあります。長崎、佐賀、福岡や熊本県北部では発達した雨雲がかかり続け、南部も雨雲の流れ次第で再び雨が強まる見込みです。次の雨のピークは明日の未明から朝にかけてで、梅雨前線が南下するタイミングで非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日の通勤時間帯も大雨に警戒が必要です。

降り始めからの雨の量は既に300ミリを超えている所があり、明日明け方までの24時間には多い所で250ミリの雨が予想されています。数日間で平年1か月分を超える雨が降る恐れがあり、地盤の緩みによる土砂災害や河川の増水・氾濫に厳重な警戒が必要です。今夜は暗くなる前に避難情報を確認し、安全な場所で過ごしてください。

明日の日中いっぱいは雨が強く降る時間が続きますが、夜遅くには落ち着く見込みです。気温は前線の南下により今日より低くなり、熊本市では最低気温22℃、最高気温23℃の予想で、一日を通して気温があまり変わらずひんやりと感じられます。

週末の天気

台風7号は、明日の夜には九州の南の海上に進んできて、明後日土曜日には東に離れていく見込みです。台風本体の雨雲は県内へはかからないので、土曜日には天気が回復して午後は日差しが届き、日曜日もおおむね晴れる見込みです。日曜日は最高気温が30℃を超える真夏日になる所もあるため、お出かけの際は暑さ対策を行ってください。

▼＜関連記事＞今の天気は？熊本県内各地のライブカメラ

熊本駅／熊本空港／阿蘇／天草／人吉



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。