ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｌ組でクロアチアがパナマを１−０で退けた。

２連敗のパナマは１次リーグ敗退が決まった。

クロアチアが苦しみながらも大会初勝利を挙げた。前半はパナマの鋭い攻撃に押されたが、ハーフタイムの選手交代と布陣変更が奏功し、５４分に途中出場のＦＷブディミルのゴールで先制。この１点を守り切った。パナマはゴールが遠く、２連敗で敗退が決まった。

クロアチア１―０パナマ

過去２大会で準優勝に３位と、抜群の成績を残してきたクロアチアが、敗れた初戦のイングランド戦に続いて不安定な出来。特に前半は、５バックの布陣からスピードのある攻撃を仕掛けてくるパナマに攻め込まれ、ピンチの連続だった。

ダリッチ監督はハーフタイムに選手を２人交代させ、２トップの形に変更。すると５４分、右サイドからのスタニシッチのクロスを途中出場のブディミルがワンタッチで押し込んで先制点を奪い、結局これが決勝点となった。

前半は両サイドをえぐる形がほとんど出来なかったが、布陣を変えてすぐに結果を出せるのが、さすがに実力のあるチーム。共に人口４００万人前後の小国だが、Ｗ杯でいまだに勝ち点を挙げていないパナマとは、経験と選手層が違った。

この日は４０歳のモドリッチ主将が代表通算２００試合出場で、指揮官は「その試合で勝ててよかった」と言いながらも、「勝ち点３を取らなければ、というプレッシャーがあって、今日の出来には満足していない」。中でも簡単に裏を取られるなど軽率なプレーが目立った守備陣に関しては、１次リーグ突破がかかるガーナ戦に向けて、「特に改善しないと」と、注文をつけることも忘れなかった。

（編集委員 川島健司）