25日午前10時00分、椹野川水系仁保川に「レベル３氾濫警報」 が発表されました。

氾濫した場合に浸水が想定されている区域は、下記の通りです。

◆浸水が予想される地域

〇山口県

山口市

◆エリアごとに詳しく

【警戒レベル３相当】御堀橋基準観測所（山口市）受け持ち区間 これは、高齢者等避難の発令の目安です。仁保川の御堀橋基準観測所（山口市）では、25日12時頃に、「氾濫危険水位」に到達する見込みで、今後、避難指示の発令の目安である警戒レベル４相当となる可能性があります。仁保川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、山口市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な防災行動をとってください。

◆今後の水位・流量情報をエリアごとに詳しく

◯御堀橋 水位観測所（山口市）

・25日09:40（ 現在 ）水位 2.18m -

・25日09:50（１０分後）水位 2.18m -

・25日10:00（２０分後）水位 2.19m -

・25日10:10（３０分後）水位 2.21m レベル2

・25日10:20（４０分後）水位 2.23m レベル2

・25日10:30（５０分後）水位 2.25m レベル2

・25日10:40（６０分後）水位 2.27m レベル2

・25日10:50（７０分後）水位 2.29m レベル2

・25日11:00（８０分後）水位 2.32m レベル2

・25日11:10（９０分後）水位 2.36m レベル2

・25日11:20（１００分後）水位 2.41m レベル3

・25日11:30（１１０分後）水位 2.47m レベル3

・25日11:40（１２０分後）水位 2.54m レベル3

・25日11:50（１３０分後）水位 2.63m レベル4

・25日12:00（１４０分後）水位 2.65m レベル4

・25日12:10（１５０分後）水位 2.66m レベル4

・25日12:20（１６０分後）水位 2.66m レベル4

・25日12:30（１７０分後）水位 2.66m レベル4

・25日12:40（１８０分後）水位 2.66m レベル4

・25日13:40（２４０分後）欠測

・25日14:40（３００分後）欠測

・25日15:40（３６０分後）欠測

◆今後の雨量情報をエリアごとに詳しく

◯山口市 御堀橋上流域

・25日6時40分から25日9時40分までの流域平均雨量 26ミリ

・25日9時40分から25日10時40分までの流域平均雨量の見込み 25ミリ