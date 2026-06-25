名古屋拠点の7人組アイドル「君に、胸キュン」は、25日までに、公式サイトで声明を発表。暴露系配信者ポケカメンとの交際がSNSで拡散された、メンバーの兎月ももについて「弊社にて本人への確認を行い、本件を重く受け止め、一定期間のペナルティを科すことといたしました」とした。ペナルティーの詳細は明かさず「本人も深く反省しており、今後は自覚と責任を持って活動に取り組んでまいります。なお、兎月ももにつきましては、2026年6月28日開催のイベントより活動を再開する予定です」と、活動は再開するとした。

兎月もXで「この度は、私の行動によりファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。「今回の件により、日頃から応援してくださる皆様の信頼を損なってしまったこと、そしてグループやメンバーに多大な迷惑をかけてしまったことを深く反省しております。週末のライブや、大切なメンバーが沢山準備をしているのを間近で見ていた生誕祭にも出演することができず、心から自分を情けなく、猛省しております」とメンバーに謝罪。「各ライブに来てくださる予定だったファンの皆様も、貴重な時間を割いて楽しみにしてくださっていたのにも関わらず、誠に申し訳ございませんでした」とファンにも謝罪した。

兎月との交際情報が拡散したポケカメンをめぐっては、18日に本人が「俺みたいなやつでもアイドルと付き合えます！！！！！ すみませんでした！！！！！」と投稿し、炎上。6人組アイドル「シンデレラ宣言！」の“合法ロリおひめ”NANAこと一ノ瀬ななとの二股交際疑惑も浮上していた。

兎月は「失ってしまった信頼は言葉だけで取り戻せるものではないと思っています。私を見ることでご不快な思いをされる方や、離れてしまう方もいらっしゃると思います。だからこそ、どのようなご意見にも誠実に向き合い、最初で最後のアイドル人生をかけて、これからの活動や行動で少しずつ信頼を取り戻していけるよう努力してまいります」と今後のスタンスを説明。「今後は同じ過ちを二度と繰り返さぬよう、自覚と責任を持ち、活動に真摯に向き合ってまいります。改めまして、この度は誠に申し訳ございませんでした」と猛省した。