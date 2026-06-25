日本は現在グループ2位

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えグループステージ第3節が始まった。

日本と決勝トーナメント初戦で対戦濃厚なグループCでも順位が確定し、「どこと当たってもキッツイ」と反響を呼んでいる。

ブラジル代表は初戦でモロッコ代表に引き分けたものの、ハイチ代表に勝利して1勝1分でスコットランド戦を迎えた。そのブラジルはコットランドを圧倒すると、ヴィニシウスが前半で2得点。後半にチームは追加点を奪い3-0と快勝した。

また、モロッコ代表はハイチ代表との撃ち合いを制して4-2で勝利。この結果、得失点の差でブラジルが首位通過、モロッコが2位通過となった。

日本は現在グループ2位のなか、首位通過ならモロッコ、2位通過ならブラジルと対戦することが決定となった。また、3位通過ではフランス代表と対戦が可能性とあるなか、ファンからは「なんてクジ運の悪さ」「全部キツイ」「くじ運が悪すぎる」「倒すだけ」「なにこれ、ほんまに」「どことも当たりたくない」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）