タレントの古坂大魔王（５２）の妻でタレントの安枝瞳（３８）が、野球観戦した様子をアップした。

２５日までに自身のインスタグラムを更新し「パパさんがご招待していただき便乗して家族で楽天スーパーナイター観戦してきました！私は東北県人じゃないのですが、超楽天ユーザーということで何卒…」。２２日に東京ドームで行われた楽天−西武戦に足を運んだようだ。

「高田さん達とみんなでワイワイ楽しかったです！」と元グラビア芸人の高田千尋と撮影した２ショットも。「子供達も多めだったのと月曜日なのもあり、延長戦途中で離脱してしまいましたが、めちゃ面白い試合展開で最終的に西武ライオンズに勝利！おめでとうございます！！私はビールのお姉さんからたくさんビールを頼めて幸せさんでした」と、手にビールを持った写真も。「試合は生で見るに限りますね！！！って毎回言ってる気がする」と大興奮だ。

そして「今年の配られてたユニフォーム可愛かった」とピンク色の楽天のユニホームにも喜んだ。フォロワーからは「やっさん、ユニフォーム姿もよく似合ってるね」「かわいいですね」「女神」の声が寄せられた。

安枝は、ＰＰＡＰでブレイクしたピコ太郎の“プロデューサー”こと古坂と２０１７年に結婚。１８年に第１子女児、２０年に第２子女児を出産した。３月の投稿では抜群スタイルのドレス姿を披露して話題に。Ｘ（旧ツイッター）では「ドレス好評で嬉しい。インスタもフォロワーさんめっちゃ増えた。普段こんな露出しないからドキドキだったよー！！」と反響に喜んでいた。