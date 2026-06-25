ドラマ『犯罪者』第3弾追加キャスト発表 内野聖陽、マキタスポーツ、井上瑞稀、光嶌なづな出演決定
俳優の高橋一生、斎藤工、水上恒司がトリプル主演を務めるPrime Videoドラマ『犯罪者』（7月17日配信）の第3弾となる追加キャストが発表された。
【写真】大人っぽい！落ち着いた表情の井上瑞稀
今作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛氏の原作小説『犯罪者』を実写化。物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから始まる。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した姿で発見。ただひとり助かった青年・修司（水上）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と、謎の警告をされる。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）に修司を匿うよう依頼するのだった。3人が通り魔事件の真相を調べると、裏には企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在という、幾重にも絡み合った謎の先に衝撃の真相が待ち受けていた。
今回発表されたキャストは、内野聖陽、マキタスポーツ、井上瑞稀（KEY TO LIT）、光嶌なづなの4人。内野は事件の深層に関わる重要人物であり産廃業者の社長・真崎省吾、マキタスポーツは真崎の高校の同級生・杉田勝男、井上は高知クイーンズホテルの客室係の末沢瞬、光嶌は同ホテルのフロント係・小川奈津を演じる。産廃業者からホテルまで、社会の断面を象徴する役どころを担う4人。ベテラン勢に加え、フレッシュなキャストが加わり、事件の真相に迫る群像劇はさらに厚みを増し、物語は新たな局面へと動き出す。
■内野聖陽コメント
この作品で演じた真崎省吾という人物。とてもこの作品の肝腎なところを担う役。監督の松永大司さんには、「非常に“重力”を持った役。内野さんならできる」と言われ、燃える役者魂と果たして期待に応えられるかの不安感の中に居た。しかし、現場はなんといい香り。松永氏は、役者から出てくる演技を楽しみながら、始終笑顔を絶やさずに、確実に自分のビジョンに持って行く。お見事というほかなかった。そして、僕自身は、彼に要求されることが、楽しくて幸せでならなかった。要求が高くなるほど僕はうれしくなり、もう現場に来ることが、喜びであり、ある意味、僕の人生を救ってくれたと言ってもいいくらい。そうやって、入念に作り上げるから、スタッフさんたちの心意気も自ずと爆上がり状態…のように僕には感じた。松永氏とのタッグは初めてだが、氏のような方が作るエンタメ作品が成功を収めることを秘かに、そして、心から切に願っています。
【写真】大人っぽい！落ち着いた表情の井上瑞稀
今作は、テレビドラマ『相棒』シリーズで脚本を手がける太田愛氏の原作小説『犯罪者』を実写化。物語は、白昼の駅前広場で4人が刺殺される通り魔事件が発生したところから始まる。犯人は事件直後、薬物中毒が原因で死亡した姿で発見。ただひとり助かった青年・修司（水上）は、搬送先の病院で見知らぬ男から「逃げろ。あと10日生き延びれば助かる」と、謎の警告をされる。病院を抜け出して自分のアパートに戻った修司は、そこで謎の暗殺者に再び襲撃されるが、間一髪のところで、事件の捜査に来ていた刑事の相馬（高橋）に助けられる。相馬は友人のフリーライター・鑓水（斎藤）に修司を匿うよう依頼するのだった。3人が通り魔事件の真相を調べると、裏には企業による隠蔽、政界との癒着、そしてある奇病の存在という、幾重にも絡み合った謎の先に衝撃の真相が待ち受けていた。
■内野聖陽コメント
この作品で演じた真崎省吾という人物。とてもこの作品の肝腎なところを担う役。監督の松永大司さんには、「非常に“重力”を持った役。内野さんならできる」と言われ、燃える役者魂と果たして期待に応えられるかの不安感の中に居た。しかし、現場はなんといい香り。松永氏は、役者から出てくる演技を楽しみながら、始終笑顔を絶やさずに、確実に自分のビジョンに持って行く。お見事というほかなかった。そして、僕自身は、彼に要求されることが、楽しくて幸せでならなかった。要求が高くなるほど僕はうれしくなり、もう現場に来ることが、喜びであり、ある意味、僕の人生を救ってくれたと言ってもいいくらい。そうやって、入念に作り上げるから、スタッフさんたちの心意気も自ずと爆上がり状態…のように僕には感じた。松永氏とのタッグは初めてだが、氏のような方が作るエンタメ作品が成功を収めることを秘かに、そして、心から切に願っています。