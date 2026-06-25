◇インターリーグ ドジャース−ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「8番・捕手」で先発出場。捕逸で失点した直後にベンチでデーブ・ロバーツ監督（54）と長時間話し込む場面があった。

1−0の2回、先発・大谷が3本の安打を集められ1死満塁のピンチを迎えると、9番・クライドラーへの初球、サインミスがあったのか、ラッシングが内角直球を捕り損ねパスボール。その間に三塁走者が生還し、同点にされた。

大谷が天を見上げ悔しそうな表情を見せると、直後にマウンドに駆け寄り2人で確認。1死二、三塁で仕切り直しとなったが、クライドラーに中前適時打を浴びて2者生還し逆転を許した。

この回を終え3回の攻撃を迎えると、ベンチでロバーツ監督がラッシングを呼び寄せて隣に座らせ、肩を組みながら長時間話し込む姿が見られた。ラッシングも真剣な表情で指揮官の言葉に耳を傾けていた。

チームは正捕手スミスが首を痛め、負傷者リスト（IL）入りしており、次カードからのビジター6連戦中の復帰も難しい見通し。若手のラッシングにかかる期待は大きい。