ナムグン・ミン、離婚直前に誘拐された“妻”イ・ソルのため命を懸けて闘う 韓国ドラマシリーズ『夫婦の結末』、ディズニープラスで配信決定
俳優のナムグン・ミン、イ・ソルが共演するオリジナル韓国ドラマシリーズ『夫婦の結末』が7月4日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」のコンテンツブランド「スター」にて配信されることが決定した。今回、衝撃的な本ポスター＆本予告が解禁された。（全12話／毎週土・日曜※1話ずつ配信）
本作は、離婚を申し出た翌日に妻が誘拐され、容疑者の疑いをかけられながらも、妻を救うため孤独な闘いに身を投じていく男のロマンティック・サスペンス。テジュとセユン…かつては「理想の夫婦」と誰もが羨んだ2人。しかしその結婚生活は、いつしか口論や喧嘩の連続へと転落していく。4年にわたる苦悩の末、脳外科医として成功を収めたテジュは、ついに離婚を決意する。
妻の失踪をめぐり、疑念の目は次第にテジュへと向けられていく。警察の執拗な追及をかいくぐりながら、疎遠となっていた妻を救い出そうと奔走するが、突如として“第一容疑者”となってしまう。
主演は、『私たちの映画』『わずか1000ウォンの弁護士』『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』など、数々の主演作をヒットに導き、ジャンルを問わず作品ごとに多彩なキャラクターを演じ分け、「演技の神」の異名を持つナムグン・ミン。成功した医師であり、妻の失踪事件の第一容疑者であるカン・テジュを演じる。そして『私たちの映画』振りにナムグン・ミンと再共演するイ・ソルが、テジュの妻で、病院の理事長を務める向上心の高いコ・セユンを熱演。さらに『賢い医師生活』のキム・デミョン、『北極星』のイ・サンヒら実力派キャストが顔をそろえる。監督はナムグン・ミン主演の『昼と夜』や『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』、『クレイジー・ラブ』のキム・ジョンヒョンが務め、チョン・ジェハが脚本を担当する。
この度、ナムグン・ミン演じるテジュが冷たい表情で正面を見据えながら、妻セユン（イ・ソル）の首元に手をかけた衝撃的な本ポスターが解禁。後ろには2人に襲い掛かるような影があり、この夫婦の間にどのような真実が隠されているのか、物語への好奇心をより強く刺激するビジュアルとなっている。
あわせて解禁された予告編も、「全部あなたのせいよ！」という悲痛な叫びから幕を開け、緊迫感溢れる映像となっている。冷静に「別れよう」と告げるテジュ（ナムグン・ミン）に対し、妻のセユン（イ・ソル）は離婚の意思を示さない。テジュが離婚を切り出した直後、セユンは何者かによって突如誘拐される。事態は急転し、テジュは妻の殺人を依頼した容疑をかけられ、警察に追われる身に。誘拐された妻を救うため、警察の追跡をかわすテジュ。そして最後に発せられる「妻を消してください」という衝撃の一言が、物語の緊張感をさらに高め、先の読めない展開を予感させる。
■あらすじ
脳外科医のテジュと病院理事長のセユンは誰もが羨む完璧なカップルだったが、いつしか口論や喧嘩の連続で、憎しみだけが残り結婚生活は崩壊寸前。そんな中、テジュが酒に酔ってこぼした一言をきっかけに、妻セユンが何者かに誘拐されてしまう。さらにテジュは誘拐犯の濡れ衣を着せられ、第一容疑者として追われる身に。警察の追跡をかわしながら、たった一人で妻の救出に挑むテジュ。当初は身代金目的の単純な誘拐事件と思われたが、その裏には思いもよらぬ真実が隠されていた。妻を取り戻すため、テジュは極限まで追い詰められていく。
■スタッフ
監督：キム・ジョンヒョン『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』『クレイジー・ラブ』『昼と夜』
脚本：チョン・ジェハ
■キャスト
ナムグン・ミン 『私たちの映画』『わずか1000ウォンの弁護士』『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』
イ・ソル『ゴールドランド』『私たちの映画』『D.P. −脱走兵追跡官−』
キム・デミョン『賢い医師生活』『ミセン-未生-』
イ・サンヒ『北極星』『告白の対価』
本作は、離婚を申し出た翌日に妻が誘拐され、容疑者の疑いをかけられながらも、妻を救うため孤独な闘いに身を投じていく男のロマンティック・サスペンス。テジュとセユン…かつては「理想の夫婦」と誰もが羨んだ2人。しかしその結婚生活は、いつしか口論や喧嘩の連続へと転落していく。4年にわたる苦悩の末、脳外科医として成功を収めたテジュは、ついに離婚を決意する。
主演は、『私たちの映画』『わずか1000ウォンの弁護士』『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』など、数々の主演作をヒットに導き、ジャンルを問わず作品ごとに多彩なキャラクターを演じ分け、「演技の神」の異名を持つナムグン・ミン。成功した医師であり、妻の失踪事件の第一容疑者であるカン・テジュを演じる。そして『私たちの映画』振りにナムグン・ミンと再共演するイ・ソルが、テジュの妻で、病院の理事長を務める向上心の高いコ・セユンを熱演。さらに『賢い医師生活』のキム・デミョン、『北極星』のイ・サンヒら実力派キャストが顔をそろえる。監督はナムグン・ミン主演の『昼と夜』や『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』、『クレイジー・ラブ』のキム・ジョンヒョンが務め、チョン・ジェハが脚本を担当する。
この度、ナムグン・ミン演じるテジュが冷たい表情で正面を見据えながら、妻セユン（イ・ソル）の首元に手をかけた衝撃的な本ポスターが解禁。後ろには2人に襲い掛かるような影があり、この夫婦の間にどのような真実が隠されているのか、物語への好奇心をより強く刺激するビジュアルとなっている。
あわせて解禁された予告編も、「全部あなたのせいよ！」という悲痛な叫びから幕を開け、緊迫感溢れる映像となっている。冷静に「別れよう」と告げるテジュ（ナムグン・ミン）に対し、妻のセユン（イ・ソル）は離婚の意思を示さない。テジュが離婚を切り出した直後、セユンは何者かによって突如誘拐される。事態は急転し、テジュは妻の殺人を依頼した容疑をかけられ、警察に追われる身に。誘拐された妻を救うため、警察の追跡をかわすテジュ。そして最後に発せられる「妻を消してください」という衝撃の一言が、物語の緊張感をさらに高め、先の読めない展開を予感させる。
■あらすじ
脳外科医のテジュと病院理事長のセユンは誰もが羨む完璧なカップルだったが、いつしか口論や喧嘩の連続で、憎しみだけが残り結婚生活は崩壊寸前。そんな中、テジュが酒に酔ってこぼした一言をきっかけに、妻セユンが何者かに誘拐されてしまう。さらにテジュは誘拐犯の濡れ衣を着せられ、第一容疑者として追われる身に。警察の追跡をかわしながら、たった一人で妻の救出に挑むテジュ。当初は身代金目的の単純な誘拐事件と思われたが、その裏には思いもよらぬ真実が隠されていた。妻を取り戻すため、テジュは極限まで追い詰められていく。
■スタッフ
監督：キム・ジョンヒョン『ハイパーナイフ 闇の天才外科医』『クレイジー・ラブ』『昼と夜』
脚本：チョン・ジェハ
■キャスト
ナムグン・ミン 『私たちの映画』『わずか1000ウォンの弁護士』『恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜』
イ・ソル『ゴールドランド』『私たちの映画』『D.P. −脱走兵追跡官−』
キム・デミョン『賢い医師生活』『ミセン-未生-』
イ・サンヒ『北極星』『告白の対価』