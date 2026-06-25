〈美空ひばりの詞に「歌えない」…松浦亜弥（当時16）初めての“挫折”につんく♂がかけた“アツい言葉”とは？〉から続く

きょう6月25日、“あやや”こと松浦亜弥が40歳の誕生日を迎えた。今月の初めには、春日井製菓ののど飴「キシリクリスタル」のウェブCMで久しぶりの歌声を披露し、話題になったばかりだ。2001年にソロ歌手としてデビューすると、「LOVE涙色」「♡桃色片想い♡」など、瞬く間にヒットを飛ばすが、人知れず抱えていた葛藤もーー。（全2回の2回目）

【画像】「えっ、40歳！？」「透明感すごすぎ…」変わらぬ歌声を披露した最新ショット、27歳で結婚した夫、おなじみだったヘソ出しルックも…松浦亜弥の写真を全て見る（全21枚）



松浦亜弥 ©時事通信社

◆◆◆

8thシングル「草原の人」（2002年）で初めて壁に突き当たり、つんく♂に相談した松浦亜弥だが、それでも当時、周囲の人たちに弱音を吐いたり泣いたりすることはなかったという。それは彼女に言わせると、《自分が一度〈やる〉って決めたことだったんで途中で投げ出せるわけないし、そんなことしたらたぶん一生自分のことを好きになれないと思った》からだった（『音楽と人』2007年1月号）。

世間のイメージとのギャップに葛藤

デビュー当時の松浦は「私はいつでもポジティブでいられる」と公言し、世間でも“いつも明るくて元気なあやや”というイメージが定着する。しかし、そのうちに、たとえくじけてしまうようなことがあっても、「笑顔でいなきゃいけない」と意識し、無理をしてでも笑うようになっていたらしい。それが18歳をすぎたころから、テレビの画面を通して見る“無理をして笑ってる私”が痛々しく思えてきたという。

そんな心情に陥るのも当然で、《デビューして3、4年は、つねにジェットコースターに乗っているような気分でした。誰かがきれいに整えてくれたステージにポンと出されて、つんく♂さんにいただいた歌を歌って。自分では後ろを振り返る余裕さえなかった》というほど多忙をきわめた（『CDジャーナル』2007年9月号）。ついには自分はこのままでいいのかと悩み、一時はすっかり落ち込んでしまったという。

当時の彼女は、世間でのイメージと実際の自分に大きなギャップを感じ、「松浦亜弥って何だろう？」と悩んでもいた。そのころにはバラエティ番組でいろんな人からモノマネをされ、前田健やはるな愛のように松浦のモノマネでブレイクするタレントまで現れた。これに対して彼女は最初のうちはうれしかったものの、モノマネがどんどんオーバーになっていくにしたがい、真似されるしぐさに自分ではしていないはずのものも出てきて、戸惑いを覚える。

しかし本人の思いをよそに、モノマネのほうの松浦亜弥のイメージが世間に広まってしまう。彼女もライブでモノマネのようにやってほしいとリクエストされては、「私こんなことしたっけな」と迷いながらも実際にやってみせ、どんどんストレスがたまっていった。そこであるとき思い切り、《そういう迷いはもう嫌だなと思って。素直で、裸でいようと》決意したという（『音楽と人』前掲号）。

15枚目のシングルとして、歌手の森高千里が自ら作詞してヒットさせた「渡良瀬橋」（1993年）をカバーしたのはそんな時期、2004年10月のことだ。このときのことを松浦はこう振り返る。

〈《森高さんはこんな繊細な言葉を自分でつむぎながら毎日を過ごしてるんだな、カッコいいなと思ったんです。自分がふだん聴く曲を考えてみても、やっぱり言葉が胸に直接伝わってくるものが多いんですね。（中略）だから私も、もっと自分をしっかり持って、説得力のある歌を歌えるようになりたいとずっと思ってたんです》（『CDジャーナル』前掲号）〉

「渡良瀬橋」のレコーディングは2回目でいったん終えたものの、どこか不自然なところがあると感じ、松浦から録り直したいと申し出る。スタッフからはコンサートのあった日、録り直すならスケジュール上もうきょうしか時間が取れないと言われ、終演後に3回目のレコーディングを行ない、ようやく自分でOKが出せたのだった。ちょうど大きな壁を乗り越えようとしていた頃で、つらい経験をしながら最後には決意して明日へと歩んでいこうという歌詞に、そのときの自分の気持ちに通じるものを感じ、素直に歌うことができたという。

ほぼ一発録りでレコーディング

このあと、2006年2月リリースの「砂を噛むように…NAMIDA」では初めてプロデュースをつんく♂ではなく、彼と同じシャ乱Qのメンバーであるたいせいが担当した。

同じく2006年11月にリリースした企画アルバム『Naked Songs』では、5作の新曲のほか、初期のヒット曲のセルフカバー、さらにノラ・ジョーンズの「Don't Know Why」のカバーを、生バンドをバックにほぼ一発録りでレコーディングしたという意欲作だった。プロデューサーを立てず、演奏メンバーとスタジオで話し合いながら録音していったという。タイトルからも「素直で、裸でいよう」という決意がうかがえる。

一方で、20歳になったこの年には、松浦と同じくソロでデビューしたものの当時モーニング娘。に所属した藤本美貴とユニット「GAM」を結成、個人でも映画『スケバン刑事(でか) コードネーム＝麻宮サキ』に主演したり、テレビでゴルフ番組を持ったりと多岐にわたる活動を展開している。

ソロ歌手という立場を崩さなかった

モーニング娘。のブレイク、その後のAKB48の台頭と、女性アイドル界では大所帯のグループが主流となるなかで、松浦はいくつかユニットを組んだとはいえ、基本はソロという立場を崩さなかった点で稀有な存在といえる。トップアイドルと目され仕事が広がるなか、当時のインタビューでは、今後、再び「Yeah!めっちゃホリディ」のような曲をもらっても歌うし、映画出演の話が来てもできるかぎりやらせていただきますと述べつつ、《ただ、それの犠牲で歌のお仕事ができなくなったらいやですが》と付け加えることを忘れなかった（『ミュージック・マガジン』2006年12月号）。

松浦に言わせると、芸能界に入ったのは、歌をうたいたかったからだった。それだけにデビュー後、世間ではアイドルとして受け入れられたことに戸惑いもあったようだ。あるインタビューでは、オーディションを受ける前に「アイドルになりたい」という言葉を発した覚えはないと断言し、さらに《もう歌を唄うことはきっぱり諦めて、お前は女優一本で行けって言われたら『絶対無理です』って言うと思う。歌があったから今までやってこれたという想いがあるので》と吐露している（『音楽と人』前掲号）。

ライブ活動の休止→2年後に病気の公表

それほどまでに歌への思い入れは強かったが、2009年にライブ活動を休止する。その理由が子宮内膜症と診断されたためだと自らブログで公表したのは、それから2年後、デビュー10周年を迎えた2011年だった。公表に際し、激しい痛みをともなう病気ということから診断後はスタッフと話し合ったうえで、コンサートを制限するなど体調を考慮して活動を続けてきたと、これまでの経緯を明かすとともに、少しでも多くの女性にこの病気について知ってほしいと訴えている。

シングルCDは活動をセーブする直前、2009年2月の「チョコレート魂」以後途絶えるが、2010年10月に「根の歌」、翌年3月に「ふたり大阪」を配信限定でリリースしている。後者は自身の主演ドラマ『サクラとさつき』（朝日放送）の主題歌だった。

この間、2010年11月には企画アルバム『Click you Link me』を発表、同作は『Naked Songs』と同様に新曲とセルフカバーを含むカバー曲で構成され、収録曲のひとつ「渡良瀬橋」では本家の森高千里とデュエットしている。ジャケットからしてシックな雰囲気で、アーティスト志向が前面に押し出されていた。

だが、このアルバムのリリース時の取材記事で「10年後の松浦亜弥」について訊かれ、彼女が返した答えは次のようにファンの意表を突くものだった。

「私はごく普通に、お母さんをしていたい」

〈《私はごく普通に、お母さんをしていたいです。昔からちっちゃいコが大好きだったので、すごく欲しくなるんですよ、子供が。で、ふと考えたときに、親って最高のプロデューサーだなと思って。まったくのゼロの状態から育てていくんですよ、自分の手で。ドキドキするほど楽しみ。もう“あやや”のプロデュースはいいかな》（『週刊プレイボーイ』2010年12月6日号）〉

この5年前には、ダンス＆ボーカルユニットのw-inds.の橘慶太との交際が写真週刊誌でスクープされ、以来、たびたび破局と復縁が報じられていた。このときにはすでに彼女は結婚を真剣に考えていたのかもしれない。

27歳で結婚、無期限活動休止へ

実際、橘とはこのあと2013年8月に結婚、その年大晦日のハロー！プロジェクトのカウントダウンライブに出演したのを最後に無期限活動休止に入った。1年後には第1子が誕生、さらに2018年に第2子、2020年に第3子を儲け、「10年後はお母さんをしていたい」という願いを見事にかなえる。のちに松浦が、”マシュー南”こと芸人の藤井隆の配信するポッドキャスト番組で語ったところによれば、子育ては忙しくはあるが楽しくて、これまた願いどおり、ちょっとしたプロデューサー気分を味わっているという。

活動休止後もたびたび復帰説が持ち上がった。2017年に夫の橘が楽曲制作における全工程を手がけるようになり、セルフプロデュースを本格化させると、彼が松浦に曲を提供して歌手復帰のプロジェクトが始動しているとも報じられた。

当時、女性週刊誌からこの件について取材を受け、彼女は《今までは夫と子育てを優先してきたので、歌いたい気持ちが全然なかったんです。でも家で夫の仕事を手伝っているうちに、私も歌いたいなって。ゆっくり考えて行きますよ！》と答えている（「女性自身」ウェブサイト2017年3月3日配信）。

いま、どんな10年後を描いているのか

すぐに復帰とはならなかったが、じつは報道が出た前年には、橘の作詞・作曲・編曲により松浦が歌った曲がひそかに収録されていた。その曲「Addicted」は制作から6年後、2022年にデジタルリリースされて日の目を見た。同年には先述の藤井隆のポッドキャスト番組『Matthew's Matthew マシュー南の部屋の中のマシュー』の第1回と第2回にゲスト出演して、ダメ元でオファーした藤井を感涙させる。この年はまたネスカフェのCMにも登場し、いよいよ本格復帰かと騒がれた。

だが、上記のポッドキャスト番組で松浦は、歌はいまでも好きだが、結婚して以来自分から歌いたいという気持ちはさほどないと明かし、その後もあくまで家庭を優先してきた。おそらく彼女はこの姿勢を、3人の子供が成長して自分に余裕ができるまで貫くのではないか。



ただ、上記番組で本人が示唆していたように、将来的な復帰の可能性はありそうだ。ここへ来てののど飴のウェブCM出演も、それに向けた布石の一つなのかもしれない。果たして彼女はいま、どんな10年後を思い描いているのだろうか？ その答えが出る日を気長に待ちたい。

（近藤 正高）