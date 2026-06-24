とちぎテレビ

２０１９年の東日本台風による豪雨の影響で氾濫した宇都宮市を流れる田川の治水工事が終了し、２４日、竣工式が行われました。

完成したのは宇都宮市川田町に整備された川田調節池です。

「田んぼダム」とも呼ばれるこの施設は、田川沿いの田んぼだった土地を水を貯められるように工事したもので、およそ１６ヘクタールの面積におよそ３３万６千立方メートルの水を流し込み、田川の氾濫を抑え込むことができます。

川田調節池の上流にはすでに岩曽調節池が完成していて、事業費およそ９３億円をかけて２つの調節池が完成したことを記念し、２４日、横川地区市民センターで竣工式が行われました。

この工事のきっかけになったのは、のちに東日本台風と呼ばれた２０１９年１０月の台風１９号です。

豪雨のため田川から水があふれ、およそ１５０ヘクタール、合わせて２３９６戸が浸水しました。

今回、工事が行われたのは、浸水した区域を含む田川沿いおよそ６．５キロで、福田富一知事は竣工式で「二度と氾濫させてはいけない」と式辞を述べました。

施設は完成しましたが、この週末は関東に台風が接近する見通しです。

担当者は命を守る行動を取ってほしいと県民に呼びかけています。