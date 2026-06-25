◇W杯北中米大会1次リーグC組 ブラジル 3―0 スコットランド（2026年6月24日 米国・マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグC組の第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、ブラジル（6位）がスコットランド（42位）に3―0で快勝し、首位突破を決めた。勝ち点7でモロッコと並んだが、得失点差で上回った。

FWビニシウス（Rマドリード）が前半7分の3戦連発弾を含む2得点と活躍し、FWクニャ（マンチェスターU）も2戦連発となるチーム3点目の追加点で貢献。後半31分からは右ふくらはぎの負傷で出遅れていたFWネイマール（サントス）が今大会初出場を果たした。ネイマールの代表戦出場は2023年10月のウルグアイ戦で左膝前十字じん帯断裂の重傷を負って以来2年8カ月ぶり。決勝トーナメントに向けて好材料となった。

アンチェロッティ監督は2試合連続の3―0快勝に「ハイチ戦のような試合を再現することが目標だった。これまでで最も完成度の高い試合で満足している」と手応え。首位での決勝トーナメント進出を決め「いよいよここからが本番」と力を込めた。ネイマール復帰に関しては「チームにとって大きな助けになる」と指摘。3試合で4得点と勢いが止まらないビニシウスに関しては「必要不可欠な存在」と称賛した。

C組1位のブラジルは日本がオランダ、スウェーデンと上位を争うF組2位と決勝トーナメント1回戦で対戦。2位のモロッコはF組1位と対戦する。2試合を終えてF組はオランダが1位、日本が2位で、F組の順位が変わらなければブラジルは29日に日本と対戦することになる。

＜C組順位＞

(1)ブラジル 勝ち点7（2勝1分け）得点7 失点1 +6

(2)モロッコ 勝ち点7（2勝1分け）得点6 失点3 +3

(3)スコットランド 勝ち点3（1勝2敗）得点1 失点4 -3

(4)ハイチ 勝ち点（3敗）得点2 失点8 -6