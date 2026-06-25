隠れ名品発見♡「1本55円は安すぎる」「全然ずり落ちない！」収納ストレス激減グッズ
商品情報
商品名：すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：42.5×20cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879001584
肩に跡が付きにくい！アーチ型デザインのすべりにくいハンガー
今回ご紹介するのは、セリアの「すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック」。シンプルな見た目のハンガーですが、衣類が滑りにくく、肩のラインにもやさしい設計で、毎日の収納がぐっと快適に。
特徴は、なだらかなアーチ型のフォルム。肩のラインに沿うような緩やかなカーブになっているため、衣類に跡が付きにくく、クローゼットに掛けっぱなしで収納しておいても安心♡
さらに、表面に塩化ビニール樹脂のコーティングが施されており、滑りにくいのが魅力です。
滑りにくく安定感のある掛け心地♡クローゼットの衣類収納に大活躍！
実際に衣類を掛けて少し傾けてみましたが、ずり落ちる気配がほとんどありませんでした。
首元が広めのトップスや、つるっとした素材のカーディガンなども安定して掛けられるのがうれしいポイントです。
また、本体がスリムなので使い勝手も良好。筆者はTシャツを掛ける際、首元からそのままスッと差し込んで使用していますが、細身のデザインなのでスムーズにセットできます。
見た目は華奢な印象ですが、素材は金属製で丈夫な作りも好印象。しかも2本セットで110円（税込）なので、1本あたり約55円という高コスパ。まとめ買いして揃えやすい価格なのも大きなメリットです♪
他の100円ショップで買った滑りにくいハンガーと比較してみると、良さがよくわかります。作りがしっかりしているの歪みにくいんです。
肩のラインもなだらかで、つんっと尖ってしまうこともありません。
ただ、濡れた衣類や屋外では使えないのは注意点。変色や劣化の原因になる場合があるので、洗濯用ではなくクローゼット収納専用として使うのがおすすめです。
今回は、セリアの「すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック」をご紹介しました。
クローゼットの見た目を整えたい方や、衣類のずり落ちに悩んでいる方には特におすすめ！衣類収納を見直したい方は、ぜひセリアでチェックしてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。