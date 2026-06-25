隠れ名品発見♡「1本55円は安すぎる」「全然ずり落ちない！」収納ストレス激減グッズ

クローゼットの服がハンガーからずり落ちたり、肩にハンガーの跡がクッキリと付いてしまったり…。そんな衣類収納の悩みを解決してくれるアイテムをセリアで発見。なんと2本セットで110円（税込）という高コスパもうれしいハンガーで、実際に試してみると使い勝手のよさに感動！詳しくご紹介していきますね♪

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商品情報

商品名：すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：42.5×20cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879001584

肩に跡が付きにくい！アーチ型デザインのすべりにくいハンガー

今回ご紹介するのは、セリアの「すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック」。シンプルな見た目のハンガーですが、衣類が滑りにくく、肩のラインにもやさしい設計で、毎日の収納がぐっと快適に。

特徴は、なだらかなアーチ型のフォルム。肩のラインに沿うような緩やかなカーブになっているため、衣類に跡が付きにくく、クローゼットに掛けっぱなしで収納しておいても安心♡

さらに、表面に塩化ビニール樹脂のコーティングが施されており、滑りにくいのが魅力です。

滑りにくく安定感のある掛け心地♡クローゼットの衣類収納に大活躍！

実際に衣類を掛けて少し傾けてみましたが、ずり落ちる気配がほとんどありませんでした。

首元が広めのトップスや、つるっとした素材のカーディガンなども安定して掛けられるのがうれしいポイントです。

また、本体がスリムなので使い勝手も良好。筆者はTシャツを掛ける際、首元からそのままスッと差し込んで使用していますが、細身のデザインなのでスムーズにセットできます。

見た目は華奢な印象ですが、素材は金属製で丈夫な作りも好印象。しかも2本セットで110円（税込）なので、1本あたり約55円という高コスパ。まとめ買いして揃えやすい価格なのも大きなメリットです♪

他の100円ショップで買った滑りにくいハンガーと比較してみると、良さがよくわかります。作りがしっかりしているの歪みにくいんです。

肩のラインもなだらかで、つんっと尖ってしまうこともありません。

ただ、濡れた衣類や屋外では使えないのは注意点。変色や劣化の原因になる場合があるので、洗濯用ではなくクローゼット収納専用として使うのがおすすめです。

今回は、セリアの「すべりにくいノンスリップハンガー アーチ型 ブラック」をご紹介しました。

クローゼットの見た目を整えたい方や、衣類のずり落ちに悩んでいる方には特におすすめ！衣類収納を見直したい方は、ぜひセリアでチェックしてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。