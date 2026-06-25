思わずパケ買い！「韓国コスメみたい！」「可愛すぎ♡」SNSで話題の大注目100均コスメ

ダイソーの売り場で見つけて、思わずパケ買いしてしまったリップグロス。実は今SNSでも「韓国コスメみたい」「可愛すぎる」と話題になっている大注目の商品なんです！パッケージが凝っているだけでなく、今っぽいリップになれるおしゃれな色合いも魅力。キーホルダー感覚で、バッグにつけて持ち運ぶこともできますよ♡

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商品情報

商品名：KM チェーン付きシャイニーリップグロス 01b、04b、03b

価格：各￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480924366、4550480924397、4550480924380

今っぽリップになれる♡ダイソーで見つけた注目コスメ

今回は、ダイソーのコスメ売り場で見つけて、思わずパッケージ買いしてしまったリップグロスをご紹介します。SNSやネットでも話題になっている注目のアイテムです！

見てください…この可愛すぎるパッケージ♡まるで韓国コスメのような凝ったデザインで、使うたびに気分が上がります！

今回は3色購入したので、それぞれしっかり使ってレビューをお届けします！まずは、それぞれのカラーの特徴や仕様を見ていきましょう。

こちらは『KM チェーン付きシャイニーリップグロス 01b』という商品です。「マーメイド」というカラー名で、まさに人魚のような繊細な美しさを表現した微細なラメが入ったクリアグロスです。

こちらの『KM チェーン付きシャイニーリップグロス 03b』のカラー名は「シェルピンク」。上品で大人可愛いパール感が特徴の、ほんのり発色するやわらかく淡いピンクカラーです。

そして、こちらは『KM チェーン付きシャイニーリップグロス 04b』。カラー名は「シアーレッド」で、存在感がありつつも透き通るような発色が魅力的な落ち着いたカラーです。

個性的で可愛い映えるパッケージに、トレンド感のある色合い。なんておしゃれなんだろうと思いきや、それもそのはず…！

ダイソーと東京ガールズコレクションのコラボから生まれたコスメブランド「Kyumme（キュンミー）」のアイテムでした。

アプリケーターには起毛素材が採用されています。

衛生面が気になる方は直接塗らず、リップブラシや清潔なツールの使用をおすすめします。

ボールチェーン付きで、バッグチャーム感覚で持ち運べるというのも遊び心があって素敵♡

SNSでは、シールを貼ってアレンジしている方の投稿もありました。お好みでデコレーションするのも楽しそうですね！

気になる使い心地や発色は？

ここからは、テクスチャーや発色についてご紹介します。

3色ともグロスですが、ベタベタしにくくサラッとした質感です。粘度が高すぎないためギトギトしにくいものの、ほんのりとツヤ感があります。

01bの「マーメイド」は、ブルー系の虹色に光る微細なラメによって、控えめながら表情のある口元に。青、紫、ピンクと、角度によって色が変わるのが印象的です。

唇に乗せるとわかりにくいものの、ふとした時にちらっと輝きます。

03bの「シェルピンク」は、01bよりもパール感があります。01bと似ているように見えますが、こちらはピンクっぽさや紫っぽさを帯びた色味です。

こちらも唇にのせるとあまり目立たないものの、上品なツヤ感をプラスしたいときにぴったりです。

04bの「シアーレッド」は、その名の通りシアー感のある色合いで、レッドというよりはベージュっぽい色です。ほんのり色づいて血色感をプラスしてくれます。

よく見るとゴールド寄りの色で、キラキラ輝くというよりもツヤっぽいです。唇の色が透けるので、そこまで発色は強く見えず使いやすい印象です。

01b、03bはほぼ発色しないので、重ね付けにもおすすめです。手持ちのリップに重ねて、気軽にニュアンスチェンジを楽しめます！

今回は、ダイソーの『KM チェーン付きシャイニーリップグロス』を3色ご紹介しました。

話題のアイテムなので見つけたらラッキーかも♡気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。