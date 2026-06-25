1つ50円だと…？！よくあるのとは一味違う♡安すぎて申し訳なくなる隠れた名商品

ダイソーの『壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）』は、推し活グッズを省スペースで飾れる便利なアイテム。クリア素材でインテリアになじみやすく、壁面を活用できるのが特徴。また、他のディスプレイグッズではあまり見られない、フックや溝が付いているのがミソなんです。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：147mm×27mm

入数：2個

1個あたりの耐荷重（約）：200g

フック1本あたりの耐荷重（約）：50g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480762890

他のディスプレイスタンドとは一味違う！プチプラ推し活グッズ

ダイソーの『壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）』は、マスコットやキーホルダー、ポストカードなどを飾れる便利な商品。

1個あたり約50円という驚きのコストパフォーマンスで、推し活グッズをおしゃれに飾りたいけれど、できるだけお金はかけたくない…そんな方におすすめしたいアイテムです。

スタンドに付いている小さな穴は押しピン用、大きな穴はネジ用で直径約5mmあります。

また、一般的なディスプレイラックとは違い、下部にフックが付いているのがポイント。早速使っていきましょう！

ダイソーの『壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）』の使用感は？

今回押しピンを使用します。このピンはもともと付属しているもので、購入後すぐにスタンドを設置できるのが魅力。

スタンド1個に対して押しピンは必ず3本使用し、小さな穴から奥までしっかりと押し込みます。

ちなみに取り付け可能な場所は、壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁です。

グッズを飾るとこんな感じに。スタンドがシンプルなクリア素材でできているため、飾るものの系統を問わないのが◎お部屋にも圧迫感を与えません。

そして、目玉である下部のフックには、アクリルキーホルダーやチャームなどが掛けられます。空間を余すことなく有効活用できるので、推し活コーナー作りにぴったりです。

さらに、上部のディスプレイスペースには溝が設けられており、ポストカードやカード類などの薄いアイテムも立てて飾ることが可能。

倒れにくく、見た目もすっきりとまとまりますよ。

今回はダイソーの『壁に飾れるミニクリアスタンド（2個）』をご紹介しました。

お安く購入できるのが申し訳なくなるほど、機能性とコスパを兼ね備えた隠れた名品。気になった方は、ぜひ推し活グッズ売り場チェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。