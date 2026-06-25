100均でいいの見つけた！飾るだけじゃもったいない！魅せる収納にも使える透明ラック

お気に入りの小物を飾りたいけれど、平置きだと奥のものが見えなかったり、棚の上が雑然として見えがちですよね。ダイソーには、透明感を活かして見せながら整理できるアイテムがあります！コレクションを飾るだけでなく、普段使いの小物収納にも便利で、机まわりや棚の上をすっきり整えたい人にもオススメです。

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商品情報

商品名：ディスプレイステージ（ワイド、2段）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：奥行16.7cm×幅21cm×高さ16.5cm

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480773223

透明度の高い2段ラック！ダイソーの『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』

コレクションや小物を見やすく並べて飾りたいときにぴったりなのが、ダイソーの『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』です。

透明感を活かしたシンプルなデザインで、余計な装飾がないので、飾ったものが主役になってくれます。価格は220円（税込）です。

組み立て作業はありますが、難しい工程はありません。支柱の細くなっている部分を台座パーツへ差し込めば完成です。

組み立てるとこんな感じです。クリア素材のため圧迫感が出にくく、棚やデスクの上に置いてもすっきりと使えます。

お気に入りのアイテムを並べて飾りたいけれど、収納スペースがごちゃついて見えるのは避けたいというときにも使いやすいアイテムです。

素材にはポリスチレンが使われていて、透明度が高く、見た目の美しさにも注目です。

一方で、素材的には傷が入りやすそうな印象もありました。長くきれいな状態を保つためには、置いたものを引きずらず、持ち上げて動かすように気を付けたいところです。

フィギュアだけじゃない！魅せる収納として使う方法

もともとはフィギュアやアクリルスタンドなどを飾るための商品ですが、筆者はクリア収納ボックスを下に置いて、お気に入りの小物を収納しながらディスプレイする形で使っています。

段差があることで前後のアイテムが重なりにくくなり、見たいものを探しやすくなるのが便利なところ。よく使う小物を置いておけば、取り出すときもスムーズです。

今回は、ダイソーの『ディスプレイステージ（ワイド、2段）』をご紹介しました。お気に入りのコレクションを飾るのはもちろん、収納とディスプレイを兼ねた使い方にもぴったり。

透明感を活かして、棚やデスクまわりをすっきり見せたいときに活躍してくれるアイテムです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。