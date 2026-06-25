元NMB48でモデルの上西怜（25）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「【@drw_official】毎週新作発売されています 可愛いも、大人っぽいも ぜーんぶDRWでゲットできるよ」とつづり、モデルを務める通販サイトDRW（ドロー）の白、青、ピンク、3種類の谷間あらわなランジェリー姿を公開した。

ファンやフォロワーからも「めっちゃお綺麗」「可愛すぎる」「可愛い天使」「キュートでセクシー」「スタイル良すぎ」「肌綺麗すぎて眩しい」「破壊力すごい」「メロメロ」「血圧上昇中」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。今年4月には自身初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。