岩手県沖で発生した地震について、記者会見する気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長（２５日午前９時３４分、東京都港区で）＝松本祐典撮影

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　今回の地震について、気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見で、「マグニチュードを精査した結果、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表基準に至らない」と述べた。