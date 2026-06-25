ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 気象庁、北海道・三陸沖後発地震注意情報の「発表基準に至らない」…… 気象庁、北海道・三陸沖後発地震注意情報の「発表基準に至らない」…岩手県沖地震で記者会見 気象庁、北海道・三陸沖後発地震注意情報の「発表基準に至らない」…岩手県沖地震で記者会見 2026年6月25日 9時53分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回の地震について、気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見で、「マグニチュードを精査した結果、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表基準に至らない」と述べた。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 福島第一原発・女川原発などで異常確認されず、原子力規制庁…岩手県沖地震で 東北大の富田史章助教「東北沖の一連の地震と関係ある可能性」「１週間は警戒するべきだ」…岩手県沖地震 東大の加藤愛太郎教授「南側にひずみがたまっているエリア」「Ｍ７後半〜８級となる恐れも」…岩手県沖地震 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 慰霊祭, 住宅, 徳島, イベント, 海, ネジ, 京王線, 大学, 思いやり