ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２３日（日本時間２４日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｌ組でイングランドとガーナはスコアレスドローだった。

引き分けでともに勝ち点を４に伸ばし、１次リーグ突破に向けて前進した。イングランドは終始優勢に試合を進めたが、エースのケーンが決定機を逃すなど、最後まで相手ゴールを割れなかった。ガーナは再三のピンチをしのぎ、２試合連続無失点で踏ん張った。

イングランド０―０ガーナ

イングランドのトゥヘル監督は「非常に強い決意と規律を持っていた」とガーナを評した。耐えに耐え、優勝候補の一角から勝ち点１をもぎ取った。

パナマ相手に無失点だった初戦よりもＤＦ陣は常に低い位置に構えた。相手にボールが渡れば最終ラインを５枚にして、ゴール前では複数人が立ちふさがる。前半終了間際、相手エースのケーンがシュートを打つ際にも複数の選手が体で防ぎにいった。試合終盤には、サカが放った低い弾道のミドルシュートをＧＫアサレが右手一本で防いだ。全員がヒーローだった。

守勢の中でも、カウンターの機会をうかがい続けたことはチームの希望だ。裏に抜け出しかけて惜しい場面も作るなど、イングランドに緊張感を与えるのには十分だった。

止める、蹴るの基本動作やパスの正確さは、イングランドに分があった。ただ、ガーナのケイロス監督は「サッカーは単なる技術の問題ではなく、勇気、決意、そして知性が重要だと証明した」と胸を張った。次戦はクロアチアと、またも難敵との顔合わせ。ひるまずにぶつかっていける雰囲気が漂っている。

（平沢祐）

ガーナ・ケイロス監督「後半は次第に試合をコントロールできるようになった。相手がいらだちを募らせる中、我々はチャンスを作り出した」