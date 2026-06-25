「2026年MLBドラフト・コンバイン」は24日（日本時間25日）、アリゾナ州フェニックスで2日目を迎えた。昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）はすでにオンフィールドでのメニューを終了。この日も会場に姿を見せ、フィールド外のプログラムをこなした。

佐々木は23日（同24日）の初日、打撃練習では飛距離で全体2位、打球速度で4位の数値を叩き出して持ち前の打撃力をアピール。会場を訪れている元メジャー612本塁打で野球殿堂入りをしているジム・トーミ氏も「パワーは素晴らしいし、いい打球をたくさん飛ばしていた。素晴らしかったよ。実際に彼を見るのは今日が初めてだったけれど、本当に美しいスイングの持ち主だ」と佐々木のパワフルなバッティングに感心しきりだった。

MLBドラフト候補生としては佐々木の守備、走塁を不安視する見方もある。ただ、トーミ氏もスピードはなかったものの、パワーと選球眼で野球殿堂入りを果たすほどのキャリアを築いた。トーミ氏は佐々木の守備、走塁は「まだ十分に見ていないのでコメントするのは難しい」としつつ、「どんな選手であっても改善できる部分は必ずある。そして、それぞれの選手が持つ強みを伸ばしていくことが重要だと思う。彼の場合、打撃力が大きな強みであることは間違いないね」とコメント。打席で十分な貢献を果たすことが何よりのポイントであると強調した。（フェニックス・杉浦大介通信員）