近年、シニア世代が孫のために費やす「孫消費」の金額が増加傾向にあります。イベント時だけでなく、日常的な訪問の際にも手渡されるお小遣いは、祖父母にとって「惜しみたくない支出」になりがちです。しかし、限られた年金や貯蓄の中で無理を重ねる生活は、老後の基盤を静かに揺るがすリスクを孕んでいる点も見逃せません。

孫が来てくれる日だけが、楽しみだった

チトセさん（仮名／74歳）は6年前に夫を亡くし、一人で暮らしています。遺族年金と自身の国民年金を合わせた180万円が収入のすべてで、貯蓄は900万円。持ち家で暮らしており、生活に困っているわけではありませんが、日々の静かさが身に染みることは増えました。

そんなチトセさんにとって唯一の楽しみが、孫の訪問でした。息子夫婦は車で1時間ほどの距離に住んでおり、孫は中学2年生と小学5年生の兄妹です。月に1〜2回、孫たちが遊びに来てくれる日はチトセさんにとって特別な日。前日からご馳走を作り、「またおいで」と見送るその瞬間まで、心が満たされていました。

そして、孫が帰るときには必ずお小遣いを手渡すのが、いつからか習慣になっていました。一人につき2,000〜3,000円。お正月には1万円ずつ、誕生日には「好きなものを買ってね」と5,000円。上の孫が中学受験を控えたときには「頑張りなさい」と封筒に3万円を入れました。「愛情を渡しているつもりだった」とチトセさんは言います。

LINEで気がついた孫との本当の距離

ある秋の日のことでした。その週末、チトセさんは少し体調を崩しており、足腰の痛みから外に出るのが億劫になっていました。「今週末は銀行にも買い物にも行けそうにない」と思ったチトセさんは、上の孫に宛ててLINEを送りました。

「ちょっと足腰が痛くてね。今週末は買い物や銀行に行けそうにないから、ご飯やお小遣いは用意してあげられないかもしれないの。でもおばあちゃん、あなたに会いたいな。よかったら、ちょっとだけ顔を見せに来てくれる？」

チトセさんとしては、「おばあちゃん大丈夫？」という心配の言葉や、「顔を見に行くだけでもいいよ」という優しい返信をどこかで期待していました。しかし、スマートフォンに届いたのは、「じゃあまた今度にするね。お大事に」の二言。

その後、孫たちからの連絡はぱたりと途絶えました。1週間、2週間が経っても、遊びに行きたいという連絡はありません。

釈然としない寂しさを抱えていた数日後、チトセさんの体調を心配した息子から電話がかかってきました。チトセさんが「実は、お小遣いやご飯が用意できないってLINEしたら、孫たちに来るのを断られちゃってね……」とぽつりと零すと、電話の向こうの息子は、しばらく沈黙したあと、言いにくそうにこう切り出しました。

「母さん、ごめん。実はさ……この前、上のやつが友達と『今週末はおばあちゃんちでお小遣いをもらえるから、新しいゲームが買えるんだ』って電話で話しているのを、妻がたまたま聞いていたんだよ。母さんがいつもお小遣いをくれるから、あいつら完全にそれをあてにして実家に行っていたところがあると思う。だから、そんなそっけない態度を取ったんじゃないかな。甘やかせすぎて本当にごめん」

「お小遣いがないと、来てくれないの……？」

息子は「ただ、子どもは正直だから」となだめましたが、チトセさんの胸の中には別の問いが芽生えていました。「私はいつから、お金で来てもらおうとしていたんだろう」。

夫が亡くなってから、孫が来てくれる日だけが張り合いになっていました。その張り合いを保つために、無意識のうちに「お小遣い」という呼び水を使い続けてきたのかもしれません。チトセさん自身も、その構造に薄々気づいていなかったわけではありませんでした。

「孫消費」年間18万円が示す現実

チトセさんの体験は、多くのシニア世代に共通する問題を照らし出しています。

株式会社ハルメクホールディングスが2025年3月に実施した「シニア女性と孫の関係に関する意識と実態調査」によると、シニア女性が孫に使うお金の年間平均は約18万円で、2023年の調査と比べて約3.7万円増加しました。支出内訳の1位は「お小遣いとして現金を渡す（お年玉・お盆玉含む）」で、年間20万円以上を孫に使うと回答した割合も24.3%にのぼります。孫への出費は、多くのシニア世代にとって「惜しまない支出」になっています。

しかし、このお金が長期にわたって積み重なると、老後の家計に静かな圧力をかけます。チトセさんのケースを試算すると、月20万円の年金から生活費を差し引いた余剰分と、貯蓄900万円の取り崩しで現在は成り立っています。しかし、孫への年間18万円（月平均1.5万円）に加え、医療費・介護保険料が今後増加した場合、長期的な資産の減少ペースは当初の想定を上回る可能性があります。100歳まで生きるとすれば、あと26年。その間に貯蓄が底をつくリスクは、決して他人事ではありません。

さらに深刻なのは、お金の問題より先にある「孤立」の問題です。長寿科学振興財団が2025年に公開した「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」によれば、孤立死を身近に感じると答えた65歳以上の高齢者は全体の48.9%。一人暮らしに限ると73.4%にのぼります。チトセさんのように夫を亡くし、日々の交流が孫との時間に集約されていく高齢者にとって、その関係が「お金ありき」であったと気づく瞬間は、孤立感をより深刻なものにします。

お金でつながる関係の、限界と可能性

チトセさんはその後、孫への関わり方を少しずつ変えはじめました。お小遣いを渡す回数を減らし、代わりに一緒に料理をしたり、昔の写真を見ながら家族の話をしたりする時間を増やすようにしました。最初は気乗りしない様子だった孫たちも、少しずつ変化に慣れてきたと言います。

「お金を渡すことが悪いとは思っていない。ただ、それだけになってしまってはいけないと、ようやくわかった気がします」とチトセさんは穏やかに話します。

孫への愛情は本物であっても、それをお金という形にだけ頼り続けると、関係はいつか「お金があるかどうか」で揺らぐようになります。高齢者の資産は老後を支える最後の砦であり、孫や家族との関係構築にすべてを注ぎ込む必要はありません。贈る金額より、ともに過ごす時間や言葉のほうが、長く記憶に残るものです。

老後の孤立を防ぐために必要なのは、お金ではなく関係の質です。チトセさんの「気づき」は、多くのシニア世代と、その家族に届いてほしいメッセージでもあります。