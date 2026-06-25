猫になって、家の中を気ままに歩き回り、街へ飛び出し、屋根の上まで駆け回る。そんな猫好きの夢をかなえてくれそうなシミュレーションゲームが、海外ユーザーを中心に注目を集めています。

その名も「Cat Life Simulator（キャットライフシミュレーター）」。猫の視点で360度の世界を体験できるリアルなシミュレーションゲームで、現在Steamで体験版が公開されています。

本作では、気ままで予測不可能な猫の生活を、プレイヤー自身が猫となって体験することが可能。リリース前から猫好きたちの期待を集めている一作です。

猫好きでありゲーム好きでもある筆者が、さっそく体験版をプレイ。その気になる内容をレポートします。

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■ 3匹の個性派からチョイス 新しい家族としての物語がスタート

本作を手がけるのは、Steam上で開発元として表示されているLife Game Developers。2023年に「Cat Life Simulator」のSteamページが開設された当時は、TESTAGAMERSCREATIONS LTDという別名義が記載されていました。

ゲームを起動すると、まずは操作する猫を3匹の中から選ぶことになります。物語は、ある男女のカップルが新しい家族として猫を自宅に迎えるところから幕を開けます。

選択画面では、猫ごとに「AGGRESSIVE（活発度）」や「LAZY（怠惰度）」といったステータスがパーセンテージで表示されています。ただし、現段階では詳しい説明は用意されておらず、ゲーム本編での行動やリアクションに影響を与える可能性がありそうです。

筆者は直感で、愛らしい茶トラをチョイス。すると、すぐに開放感のある広い家の中からゲームがスタートします。基本操作はマウスとキーボードで行えるため、PCゲーム用のコントローラーを持っていない方でも安心してプレイできます。

■ 自由気ままな“猫ムーブ”にほっこり 操作性や挙動には課題も

序盤は家の中を散策しながら、移動や視点変更のチュートリアルを進めていきます。マウスで視点を動かし、キーボードでその方向へ進んでいく仕組みです。

ジャンプや特定のオブジェクトを調べるアクションもキーボードの割り当てボタンで行うため、3D空間での移動に慣れるまでは少々手こずるかもしれません。

また、今回の体験版ではいくつか気になる点も見受けられました。筆者のPC環境によるものか、開発中の体験版ゆえなのかは不明ですが、茶トラを選んだにもかかわらず、グラフィック上では毛色がやや白っぽく表示される場面がありました。

また、時折動作がカクつくこともあり、ストアページで公開されている滑らかなプロモーション動画とは、少々印象が異なる部分もありました。

最も難儀したのが、日本語未対応である点です。テキストや音声は英語で収録されているため、スマホで翻訳しながらのプレイは、どうしてもストレスに感じました。製品版ではぜひ日本語にも対応してほしいところです。

しかし、ひとたび家を飛び出してオープンワールドの街を散策し始めると、先ほどまで気になっていた粗さを忘れてしまうほどの魅力が広がっています。

木で爪を研いだり、水たまりを見つけて驚いたりといった猫ならではの愛らしい仕草や挙動は、まさにタイトル通り。人間に近づいてちょっかいを出したり、屋根の上に登ったりと、猫ならではの視点で街を縦横無尽に駆け回る爽快感は格別です。

■ 30分で味わえる猫生活 本編のコレクション要素にも期待

チュートリアルに沿って家の中や外を進めていくと、自然と操作にも慣れていきます。最後はドッグアジリティのような障害物コースに挑戦。制限時間内に配置されたピンクの枠を次々とくぐり抜けるミッションをクリアしたところで、体験版は終了となりました。

プレイ時間は約30分でしたが、基本的な操作をしっかり覚えつつ、猫の自由な日常の片鱗を存分に味わうことができました。

ゲーム本編では、首輪や帽子などで猫を自分好みにカスタマイズできるコレクション要素のほか、街中に散らばるお宝アイテムの収集、他の動物たちと競い合うユニークなクエストなども多数用意されているとのことです。

発売時期や価格は「近日登場」となっており、詳細は未定です。今後のアップデート情報や正式なリリース日を楽しみに待ちたい、猫好き注目の一作です。

＜参考・引用＞

Steamストアページ「Cat Life Simulator」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062502.html