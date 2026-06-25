世界的にカカオが高騰する中、県内で栽培されたカカオを使用した純国産のチョコレートが完成し、報道関係者にお披露目されました。

世界的な気候変動などによりカカオの供給不安が深刻化する中、三重県松阪市に本社をおく辻製油が、これまでの食品製造で培った知見を生かし、2021年から多気郡多気町の複合型リゾート施設VISON内のハウスで、カカオの研究栽培に取り組んでいます。

辻製油の施設で発酵乾燥させ、初めての収穫から4年をかけ、チョコレートの製造が可能な約9．4キロのカカオが採れました。

今回、世界的パティシエとして知られる辻口博啓さんがVISON産のカカオを100パーセント使用して完成させたのは2種類のショコラで、辻口さんは「発酵までの工程が重要で本来の味わいが生まれ、焙煎によって味が決定づけられる」と話し、「いずれはVISONでしか食べられない商品になれば」と期待を述べました。

国内でカカオが商業的に栽培されているのは、沖縄県や小笠原諸島などごく限られた地域のみで、カカオの栽培から発酵、製造までのすべてを国産で行うのは極めてまれな取り組みだということで、今後、純国産のチョコレート販売へ期待が高まります。