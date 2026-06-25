「東京藝術大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキング！ 2位「伊勢谷友介」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6日、全国10〜60代の男女300人を対象に、東京藝術大学出身と聞いて驚いた有名人に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京藝術大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：伊勢谷友介（俳優・映画監督）／43票
2位にランクインしたのは、唯一無二の圧倒的な存在感と鋭い演技力で映画やドラマを彩り、映画監督としても活動する伊勢谷友介さんです。ファッショナブルで洗練されたルックスが印象的な伊勢谷さんですが、日本最高峰の芸術系大学である東京藝術大学の美術学部デザイン科を卒業し、同大学院の美術研究科修士課程を修了しています。超難関の藝大・美大系トップで培われた卓越した芸術的センスが、彼の多彩なクリエイティブ活動の根底にあることに驚く声が多く寄せられました。
回答者からは、「俳優の印象が強いため、美術系の最高峰である東京藝術大学出身という経歴が意外だったから」（50代男性／群馬県）、「才能豊かな感じがするので知ってしまえば納得します」（50代女性／東京都）、「俳優としてのイメージが強く、美術系の最高峰である藝大出身という経歴が意外で驚いたため」（50代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
1位：井口理（King Gnu）／123票
見事1位に輝いたのは、日本の音楽シーンの最前線を走り続ける大人気ロックバンド「King Gnu」のボーカル・キーボードを担当する井口理さんです。ミクスチャーロックを鳴らすエッジの効いたバンドイメージや、SNS等で見せるユーモア溢れるキャラクターからは想像がつかないほど、実は東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業した本格派のテノール歌手という経歴を持っています。J-POPの常識を覆すあの美しく圧倒的なハイトーンボイスが、藝大の伝統的な声楽教育によって磨き上げられたものというギャップに、多くの人が驚嘆しています。
回答者からは、「初めて聞いた時はびっくりしたが、あの音楽性はしっかり学んできたからだと納得もした」（30代女性／香川県）、「ロックバンドのボーカルという印象が強く、東京藝術大学出身の音楽エリートだったことに驚いたためです」（60代女性／愛知県）、「素敵な曲を世に生み出す才能もある上にさらに頭までいいとは驚いた」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：伊勢谷友介（俳優・映画監督）／43票
2位にランクインしたのは、唯一無二の圧倒的な存在感と鋭い演技力で映画やドラマを彩り、映画監督としても活動する伊勢谷友介さんです。ファッショナブルで洗練されたルックスが印象的な伊勢谷さんですが、日本最高峰の芸術系大学である東京藝術大学の美術学部デザイン科を卒業し、同大学院の美術研究科修士課程を修了しています。超難関の藝大・美大系トップで培われた卓越した芸術的センスが、彼の多彩なクリエイティブ活動の根底にあることに驚く声が多く寄せられました。
1位：井口理（King Gnu）／123票
見事1位に輝いたのは、日本の音楽シーンの最前線を走り続ける大人気ロックバンド「King Gnu」のボーカル・キーボードを担当する井口理さんです。ミクスチャーロックを鳴らすエッジの効いたバンドイメージや、SNS等で見せるユーモア溢れるキャラクターからは想像がつかないほど、実は東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業した本格派のテノール歌手という経歴を持っています。J-POPの常識を覆すあの美しく圧倒的なハイトーンボイスが、藝大の伝統的な声楽教育によって磨き上げられたものというギャップに、多くの人が驚嘆しています。
回答者からは、「初めて聞いた時はびっくりしたが、あの音楽性はしっかり学んできたからだと納得もした」（30代女性／香川県）、「ロックバンドのボーカルという印象が強く、東京藝術大学出身の音楽エリートだったことに驚いたためです」（60代女性／愛知県）、「素敵な曲を世に生み出す才能もある上にさらに頭までいいとは驚いた」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)