12秒間の沈黙が物語る緊迫感…満塁の危機で痛恨のパスボール

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間25日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手」で投打同時出場。2回の投球でメジャー最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）を計測したものの、捕手のダルトン・ラッシングが後逸。痛恨のバッテリーミスから失点を喫し、マウンド上の大谷も憮然とした表情を浮かべた。

1点リードで迎えた2回裏、大谷は1死満塁のピンチを背負う。9番・クライドラーへの初球だった。大谷の右腕から放たれたフォーシームは今季最速となる101.7マイル（約163.7キロ）をマーク。しかし、これを捕手のラッシングが捕球できず、ボールは無情にもバックネット方向へと転がっていった。

サイン違いだったのか、それとも球威に差し込まれたのか――。三塁走者のカラティニが悠々とホームを駆け抜ける間、マウンドの大谷、そしてラッシングはともに厳しい表情で立ち尽くした。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席も、この衝撃的なシーンに一時騒然となった。実況を務めるジョー・デービス氏が「ボールがダグアウト方向へ！ カレティーニがホームインです！」と絶叫した後、生中継の音声は約12秒間も沈黙。スタジアムの不穏な空気をそのまま伝える形となった。

沈黙の後、解説のエリック・キャロス氏は、これが“初犯”ではないことを指摘した。

「この試合の立ち上がりにも同じ光景がありました。球種は（今と）まったく同じでしたし、ラッシュ（ラッシング）もまったく同じ反応をしていました。ボールも同じように転々としました。なので、これは今晩初めての出来事ではありません」

正捕手ウィル・スミスが首の違和感で戦線離脱中。バッテリー間の急造クオリティに苦言を呈した。大谷はこの回、ミスも絡んで計3失点。異次元の剛速球を披露しながらも、歯車が噛み合わないもどかしい展開となっている。（Full-Count編集部）