「どっちも嫌」「何処でも構わんよー倒すだけだわ」ブラジル？モロッコ？ 日本が１位・２位通過時の相手決定…スタンスは様々【W杯】
現地６月24日に北中米ワールドカップのグループC最終節が行なわれ、順位が確定。１位はブラジル（勝点７／得失点６）、２位はモロッコ（勝点７／得失点３）、３位はスコットランド（勝点３）、４位はハイチ（勝点０）となった。
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアのいるF組の１位はC組の２位、F組の２位はC組の1位とラウンド32で対戦する。そのため、森保ジャパンは現状の２位のままグループステージを終えればブラジル、スウェーデンと戦う最終節でオランダをかわし、首位で通過した場合は、モロッコと当たることとなった。
この状況を受け、日本のファンから様々な声が上がっている。
「ブラジル調子上がってきてそうだなー」
「ブラジルよりモロッコに当たった方がマシな気がする」
「やっぱりどっちも嫌だなぁ」
「組み合わせくじ運悪すぎる」
「相手国からしても日本が不気味な存在で嫌がってんのかなぁ」
「運命の分かれ道、スウェーデン戦が鍵だな」
「１位突破してモンテレイに帰ろう」
「別に何処でも構わんよー倒すだけだわ」
「誰でも来い！」
また、日本代表のレジェンドで今大会の解説を務めている本田圭佑もXを更新。「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してたけど、結論どっちでも大変なので、１位とか２位とか意識せずに、とにかくスウェーデン戦で勝利を」とメッセージを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「豪華すぎる」カフー、ロベカル、リバウド…ブラジル戦観戦の“W杯優勝経験者”たち！
日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアのいるF組の１位はC組の２位、F組の２位はC組の1位とラウンド32で対戦する。そのため、森保ジャパンは現状の２位のままグループステージを終えればブラジル、スウェーデンと戦う最終節でオランダをかわし、首位で通過した場合は、モロッコと当たることとなった。
この状況を受け、日本のファンから様々な声が上がっている。
「ブラジルよりモロッコに当たった方がマシな気がする」
「やっぱりどっちも嫌だなぁ」
「組み合わせくじ運悪すぎる」
「相手国からしても日本が不気味な存在で嫌がってんのかなぁ」
「運命の分かれ道、スウェーデン戦が鍵だな」
「１位突破してモンテレイに帰ろう」
「別に何処でも構わんよー倒すだけだわ」
「誰でも来い！」
また、日本代表のレジェンドで今大会の解説を務めている本田圭佑もXを更新。「ブラジルとモロッコの両方を横目で観戦してたけど、結論どっちでも大変なので、１位とか２位とか意識せずに、とにかくスウェーデン戦で勝利を」とメッセージを発信した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「豪華すぎる」カフー、ロベカル、リバウド…ブラジル戦観戦の“W杯優勝経験者”たち！