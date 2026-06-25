ミスから先制点を献上したスコットランド。（C）Getty Images

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　スコットランド代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｃ組）第３節でブラジル代表と対戦。０−３の完敗を喫した。

　開始早々に痛恨のミスを犯す。７分、ビルドアップの際に自陣ペナルティエリア内でスコット・マッケンナが縦パスを試みるも、ラヤンにカットされる。そのこぼれ球をヴィニシウス・ジュニオールに拾われ、右足のシュートを流し込まれた。
 
　失点に絡んだミススコットランドのファンは怒り。SNS上では、「理解できない」「ジョークだろ。完全に自滅した」「恥ずかしい」「衝撃だ」「酷すぎる。何をやっているんだ」「見ていられなかった」といった声があがっている。

　試合の流れを大きく変えてしまった失態にファンは嘆いている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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