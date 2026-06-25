「ジョークだろ。完全に自滅した」「見ていられなかった」ブラジル戦で失点に直結…スコットランドの“痛恨ミス”に母国ファンは怒り心頭！「理解できない」【Ｗ杯】
スコットランド代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｃ組）第３節でブラジル代表と対戦。０−３の完敗を喫した。
開始早々に痛恨のミスを犯す。７分、ビルドアップの際に自陣ペナルティエリア内でスコット・マッケンナが縦パスを試みるも、ラヤンにカットされる。そのこぼれ球をヴィニシウス・ジュニオールに拾われ、右足のシュートを流し込まれた。
失点に絡んだミススコットランドのファンは怒り。SNS上では、「理解できない」「ジョークだろ。完全に自滅した」「恥ずかしい」「衝撃だ」「酷すぎる。何をやっているんだ」「見ていられなかった」といった声があがっている。
試合の流れを大きく変えてしまった失態にファンは嘆いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スコットランドDFが痛すぎるミス→ヴィニシウスが冷静フィニッシュ
開始早々に痛恨のミスを犯す。７分、ビルドアップの際に自陣ペナルティエリア内でスコット・マッケンナが縦パスを試みるも、ラヤンにカットされる。そのこぼれ球をヴィニシウス・ジュニオールに拾われ、右足のシュートを流し込まれた。
失点に絡んだミススコットランドのファンは怒り。SNS上では、「理解できない」「ジョークだろ。完全に自滅した」「恥ずかしい」「衝撃だ」「酷すぎる。何をやっているんだ」「見ていられなかった」といった声があがっている。
試合の流れを大きく変えてしまった失態にファンは嘆いている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スコットランドDFが痛すぎるミス→ヴィニシウスが冷静フィニッシュ