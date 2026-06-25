男性アイドルグループの育成・マネジメントを手掛ける「RINDO Entertainment」は24日、所属タレント「せーぶぽいんと」ゆの、たくみん、「XP!A」あまとが、インターネットカジノ店を利用したと指摘されている件について言及。活動休止中だった3人の芸能活動を、7月1日から再開すると発表した。

同社は公式声明で、SNS上でインターネットカジノ店の利用が指摘された件について「ファンの皆様ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

本件を受けて同社は、外部の専門家である弁護士の協力のもと事実関係を確認。該当タレントの活動を休止するとともに、所属タレント全員を対象としたコンプライアンス研修の実施や誓約書の提出など、再発防止策に取り組んできたという。

また「該当タレントは、自らの行為を深く反省しております」と説明。事務所として書面による厳重注意を行い、再発防止に向けた指導や支援を継続していくとした。

その上で「これらの対応を踏まえ、2026年7月1日より該当タレントの芸能活動を再開いたします」と発表。各メンバーの今後の活動については、それぞれの所属グループの公式発表を通じて案内するとした。

同社は最後に「弊社は、所属タレントの法令遵守と社会的信用の保持を改めて徹底し、皆様の信頼回復に努めてまいります。今後とも、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。